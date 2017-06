4 questions à Starley

Récemment, en raison d’un pépin, la chanteuse australienne Starley a été dans l’obligation d’annuler sa venue à Montréal... Puisque sa chanson Call on Me connaît beaucoup de succès, un petit entretien téléphonique s’imposait donc!

1. Starley, c’est si triste que tu ne sois pas venue à Montréal dans le cadre de ta tournée avec Clean Bandit!

Je sais! Après un concert à San ­Francisco, mon équipe et moi avons constaté qu’on s’était fait voler tout ce qu’il y avait dans notre voiture, incluant nos passeports. Quelle malchance!

2. Comment es-tu tombée en amour avec la musique?

Enfant, j’adorais regarder le film La Bamba (1987) qui raconte l’histoire du chanteur Ritchie Valens. C’est ce qui m’a donné la piqûre, quand j’avais cinq ans.

3. Ta chanson Call on Me est très populaire. Quelle est sa petite histoire?

Cette pièce explique comment je n’ai pas abandonné mon rêve, ­malgré mille obstacles. On me répétait ­toujours que je n’avais pas ce qu’il fallait pour être chanteuse... Un jour, j’étais dans ma chambre et je me suis mise à parler à voix haute, seule, demandant pourquoi j’avais une passion en moi que je n’arrivais pas à réaliser. Puis, c’est là que Call on Me a vu le jour! Cette chanson signifie qu’il faut faire appel à soi-même, dans la vie, pour avancer.

4. Quelle est la suite pour toi?

Je travaille présentement sur mon premier album.

