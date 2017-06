«Comme une victoire pour Lance»

Claire Williams, la grande patronne de l’écurie, n’a pas ménagé les éloges à l’endroit de son pilote recrue après cette course où Lance Stroll a rallié l’arrivée au neuvième rang.

«C’est un superbe résultat, a-t-elle commenté. Pour Lance, c’est comme une sensation de victoire après avoir connu un début de saison difficile. Dans le garage, on a sorti le champagne. Il a même fait du crowd surfing!»

Il mérite sa place

Williams s’est récemment portée à la défense de Stroll par l’entremise des médias et elle s’en félicite aujourd’hui.

«Ce bon résultat, il l’a obtenu par lui-même et non par défaut. Il a réalisé plusieurs dépassements, plus que n’importe quel autre pilote en piste. Il a démontré de belles habiletés, n’agissant pas comme un pilote recrue.

«Il a doublé des voitures avec confiance, a poursuivi Claire Williams. On a toujours su qu’il avait ça en lui. On ne se chachait pas le visage dans nos mains lorsqu’il s’exécutait!

«Lance a prouvé qu’il mérite sa place en F1. En passant de la 17e à la 9e position, il a mérité ses points. Bravo!»

La gentille dame, qui est enceinte de quelques mois, espère que ce bon résultat de Stroll clouera le bec à ses dénigreurs, qui sont nombreux dans les paddocks.

«Notamment les critiques émanant de Jacques Villeneuve, a-t-elle précisé. C’est certain que ce bon résultat lui enlèvera de la pression sur les épaules et j’ai hâte de voir ce qu’il sera en mesure de démontrer dans les prochaines courses.»

Pas de reproches

Interrogée au sujet des commentaires livrés par Stroll samedi comme quoi l’équipe s’était fourvoyée dans la stratégie en qualifications au sujet des pneumatiques, Williams nous a fourni une réponse étonnante.

«Il a le droit de dire ce qu’il pense. C’est exactement ce qu’on veut chez nous. Ça fonctionne bien dans une équipe quand il y a une bonne communication entre les pilotes et les ingénieurs.»

Paddy Lowe, le directeur technique de l’écurie, a été élogieux lui aussi à l’égard de Stroll.

«C’est une très belle histoire qui vient de s’écrire puisque Lance est le premier pilote canadien en Formule 1 depuis Jacques Villeneuve il y a plus de 10 ans. Il a très bien piloté. Ce résultat sera un tonique pour sa confiance.»

Massa malchanceux

Si Stroll a vécu une bonne journée, son coéquipier Felipe Massa a joué de malchance en se faisant frapper par la voiture de Carlos Sainz dès le troisième virage.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, a dit le Brésilien, qui avait pris le départ de la septième position. Je n’ai rien vu et je n’ai rien pu faire.

«J’étais comme un passager dans une collision à plusieurs voitures. C’est très décevant parce que j’avais entre les mains une excellente voiture, capable d’enregistrer d’autres bons points», a déclaré Massa.