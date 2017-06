Eugenie au Grand Prix avant son retour au jeu

Il y avait de la belle visite sur l’heure du midi sous la tente hospitalité de l’écurie Renault. Eugenie Bouchard et Alex Kovalev faisaient partie des invités de l’écurie française à ce Grand Prix du Canada.

Bouchard a passé la semaine à Montréal afin de subir des traitements à sa cheville droite blessée.

Photo Pierre Durocher

«La remise en forme va de mieux en mieux. Je ferai examiner ma cheville par le médecin lundi et j’espère bien obtenir le feu vert pour participer à un tournoi ou deux sur gazon avant celui de Wimbledon», a raconté Eugenie, qui s’est inclinée au deuxième tour à son dernier tournoi à Roland-Garros.

Les tournois préparatoires sur gazon dont elle fait allusion sont ceux de Majorque (19 juin) et d’Eastbourne. Elle souhaite jouer à Marjoque, où il fait toujours beau.

Bouchard connaissait de bons moments, ayant remporté trois victoires d’affilée à Madrid, avant de se faire mal à une cheville.

Pour ce qui est de son intérêt pour la formule 1, Eugenie a indiqué qu’elle assistait à son tout premier Grand Prix et qu’elle ne connaissait aucun pilote.

«Je ne suis pas une «fan» de F1 mais je sais que c’est un weekend fort excitant à Montréal et je tenais à venir y faire un tour», a-t-elle raconté.

Kovy suit Kimi

Du côté de Kovalev, il assistait au Grand Prix du Canada pour la deuxième fois. Il avait eu l’occasion de rencontrer Kimi Räikkönen en 2004 à Montréal et il suit sa carrière depuis.

«Il m’avait alors confié qu’il aimait bien me voir jouer et qu’il avait même acheté ma vidéocassette. C’est un excellent pilote, qui s’est retrouvé dans une situation difficile à Monaco alors qu’il aurait pu gagner le Grand Prix. J’aimerais qu’il puisse obtenir un bon résultat ici.»

Kovalev vient régulièrement faire son tour à Montréal, lui qui a toujours sa fondation pour aider les enfants malades.

«J’ai encore beaucoup d’amis à Montréal, a-t-il dit. Ce week-end, mon fils de 13 ans, Ivan, souhaitait assister au Grand Prix et on a donc effectué le trajet New York-Montréal en voiture. C’est une belle expérience à vivre pour lui.»

Kovy travaille sur quelques projets et lorsqu’on lui a parlé de sa participation à l’émission Les pêcheurs, il a indiqué qu’il serait intéressé de faire du cinéma! Il est toujours intéressant, ce cher Kovalev.