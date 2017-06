Hollywood débarque à Montréal

Les stars de Hollywood sont enfin arrivées, hier, pour vivre l’effervescence du week-end de la F1 à Montréal. Des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve aux tapis rouges déroulés à travers la ville, la journée s’est passée sous le signe du jet-set en compagnie d’artistes locaux et internationaux. Ne manquez pas, demain, toutes les photos et nouvelles des événements mondains de la dernière journée des festivités du Grand Prix de Montréal.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Le chanteur Corneille a profité de la soirée d’hier pour s’offrir une sortie de couple avec sa femme, la mannequin Sofia de Medeiros. «On a fait garder les enfants et on boit du champagne», annonce le père de Mérick (7 ans) et Mila (1 an et demi), au Red Carpet Party du Richmond.

Photo Martin Chevalier

Un habitué du Grand Prix de Montréal, Michael Douglas, a passé l’après-midi dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve. L’acteur américain, qui est propriétaire d’une luxueuse demeure à La Conception dans les Laurentides, a également été vu dans le Vieux-Montréal en compagnie de ses enfants Dylan (16 ans) et Carys (14 ans). Leur mère, l’actrice Catherine Zeta-Jones, brillait par son absence...pour le moment. Viendra-t-elle rejoindre son époux et ses enfants aujourd’hui?

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Jonathan Roy est venu directement de Toronto pour rejoindre son ami, le comédien Joey Scarpellino, sur le tapis rouge du Richmond. «J’étais là-bas pour un spectacle et Joey m'a appelé pour qu'on fasse la fête ensemble au Grand Prix. Joey est un ami extraordinaire. On vit une bromance, depuis notre rencontre il y a six ans!» lance l’interprète du succès Daniella Denmark.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Pour Valérie Carpentier, le week-end de la Formule 1 est l’occasion parfaite pour se transformer en Rosie, l’alter ego mis de l’avant dans son dernier album. «C’est un personnage que je joue dans les événements mondains. Rosie est une fille sexy qui aime les hommes qui ont de l’argent et recherche l’attention des caméras», raconte la gagnante de la première édition de La Voix, croisée au Richmond.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Fan de Formule 1 avoué, Garou n’allait pas passer à côté des festivités annuelles de l’Auberge Saint-Gabriel. Il a passé la soirée en compagnie de Loïc Berardengo, directeur artistique du club français ARC, organisateur de la soirée Paris, mon amour.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

L’implication de la femme d’affaires et ancienne «dragonne» Danièle Henkel au Grand Prix de Montréal plaît particulièrement à son mari, Mark Teitelbaum. «Il adore les courses. J’y vais vraiment pour lui!» lance-t-elle en riant.«Sans blague, j’y serai demain à titre de présidente du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau. Il me fait très plaisir d’y être», ajoute-t-elle.

Photo Martin Chevalier

L’actrice américaine Jane Krakowski, vedette des séries 30 Rock et Unbreakable Kimmy Schmidt, a initié son fils de 6 ans Bennett Robert Godley aux plaisirs de la Formule 1 hier après-midi sur le circuit Gilles-Villeneuve.