L’ascension de Cody Glass

Peu de gens, voire personne, n’auraient pu prédire en début de saison que l’attaquant des Winterhawks de Portland Cody Glass ferait partie des meilleurs espoirs à quelques semaines seulement du repêchage de la LNH.

Le 19e choix au total de repêchage bantam de 2014 dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL) avait inscrit 27 points en 65 parties à sa première saison complète, l’an dernier. Cette saison, le centre droitier de 6 pi 2 po et 177 lb a littéralement pris son envol, terminant au septième rang des pointeurs du circuit, avec 94 points en 67 matchs.

«Nous avions une équipe plus jeune et j’ai pris un rôle de leader cette saison, a expliqué le natif de Winnipeg. Mike Johnston m’a fait confiance et j’ai vraiment surpassé les attentes que je m’étais placées en début de saison. Je suis très heureux de ma saison.»

Glass se décrit comme un centre efficace dans les deux zones et dont le bon jeu défensif est primordial. D’ailleurs, dans leur guide officiel du repêchage publié la semaine dernière, les International Scouting Services (ISS) comparaient le style de jeu de Glass à celui du centre étoile des Bruins de Boston, Patrice Bergeron.

Comme Johansen

Une autre comparaison qui a souvent été évoquée en parlant de Glass est avec le centre des Predators de Nashville Ryan Johansen.

Tout comme Glass, Johansen avait fait son stage junior avec les Winterhawks et peu de gens s’attendaient, au début de son année de repêchage, à ce qu’il soit finalement sélectionné au quatrième rang au total par les Blue Jackets de Columbus.

«Cody patine bien, mais il n’a pas beaucoup d’explosivité, a mentionné son entraîneur, Mike Johnston, au quotidien The Province. Je lui ai parlé du fait qu’il devait améliorer ses trois premiers pas, et ça va venir avec plus d’entraînements et de puissance. Il est très similaire à Johansen. Les gens critiquaient plusieurs aspects de son jeu lors de ses premières années, mais, à sa troisième saison, elles ont cessé. Regardez-le maintenant, c’est un gros centre, fort et efficace dans les deux sens du jeu.»

À Vegas?

Un peu comme pour toute la cuvée 2017, il est difficile de prédire où sortira Glass le 23 juin à Chicago. L’une des destinations possibles : Las Vegas, qui parle actuellement au sixième rang.

«Ce serait incroyable d’être le premier choix au repêchage de l’histoire des Golden Knights, a-t-il reconnu. Plusieurs joueurs auront une opportunité de jouer dans la LNH grâce à cette nouvelle équipe et j’ai très hâte de la voir à l’œuvre.»

Necas a appris des grands

L’attaquant Martin Necas a pensé joindre une équipe de la Ligue canadienne de hockey la saison dernière, mais il a finalement opté pour la ligue professionnelle de République tchèque et il ne regrette pas son choix.

S’alignant pour le Kometa de Brno, le joueur de centre a terminé la saison avec 15 points en 41 matchs. Il a notamment été utilisé sur le premier trio de l’équipe en compagnie de l’ancien joueur de la LNH Martin Erat.

«C’était une belle expérience pour moi. Le jeu est plus axé sur la défensive et tu dois être plus fort. Les joueurs sont intelligents et habiles avec la rondelle. J’ai regardé chaque joueur avec qui j’évoluais et j’ai appris de chacun d’eux. Ils sont plus vieux et travaillent fort chaque jour. Je veux leur ressembler.»

La petite révolution de Yamamoto

Le petit attaquant des Chiefs de Spokane Kailer Yamamoto pourrait réaliser quelque chose qu’aucun autre joueur avant lui n’est parvenu à accomplir, le 23 juin prochain. S’il entend son nom être prononcé avec l’un des 31 choix de premier tour, il deviendra le premier joueur de moins de 5 pi 9 po à être choisi au premier tour d’un repêchage de la LNH.

Yamamoto, un attaquant de 5 pi 7 po et 146 lb, a récolté 99 points en 65 parties la saison dernière dans la Ligue de l’Ouest. N’eut été de son petit gabarit, plusieurs estiment qu’il aurait fait partie des dix, voire cinq plus beaux espoirs du repêchage de cette année. Il vient au 17e rang chez les patineurs nord-américains sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH.