Le Canada impressionne

Propulsée par 20 628 spectateurs, la formation canadienne de soccer féminin a signé une victoire éclatante de 6-0 face au Costa Rica, dimanche après-midi, au BMO Field de Toronto.

Il a fallu seulement deux minutes au Canada pour prendre les devants dans cette rencontre. C’est l’Ontarienne Deanne Rose qui a ouvert le pointage sur un centre de la capitaine Christine Sinclair.

Puis Janine Beckie a commencé son festival en marquant trois buts en 15 minutes (sixième,13e, et 21e minutes). Ses deux premiers buts sont identiques. Deux balles en profondeur par-dessus la défense costaricaines qu’elle a converties de deux frappes pleines de sang-froid. Pour compléter son premier tour du chapeau sur la scène internationale, c’est l’inévitable Sinclair qui lui a servi une passe au milieu de la surface qu’elle a frappée d’une magnifique reprise de volée.

«Après le premier but, j’ai eu un regain de confiance pour foncer pour le deuxième, a déclaré l’attaquante Beckie. Ces finitions ne se produisent pas si nous n’avons pas une qualité incroyable derrière la ligne d’attaque. Je suis fière de cette équipe, des six buts que nous avons marqués et cela fait partie de notre effort pour grimper au premier rang (mondial).»

En deuxième mi-temps, Jordyn Huitema âgée de 16 ans, a fait sa quatrième apparition avec le Canada et a inscrit les deux premiers buts de sa carrière en l’espace de moins deux minutes, devenant par la même occasion la deuxième plus jeune buteuse de l’histoire de l’Équipe nationale féminine.

Pour rappel, durant la Coupe d’ Algarve au mois de mars, elle était devenue à 15 ans, la troisième plus jeune joueuse à rentrer en jeu pour le Canada, derrière la détentrice du record Kara Lang et Jessie Fleming, qui était aussi âgées de 15 ans.

«C’est simplement un honneur de pouvoir jouer avec un groupe de joueuses aussi incroyable, a indiqué la jeune Huitema. Je n’aurais jamais marqué ces deux buts si cela n’avait pas été de mes coéquipières qui m’appuyaient et qui me fournissaient ces ballons pour que je marque. Je suis très reconnaissante de pouvoir partager mon premier et mon deuxième but avec les filles qui m’entourent au sein de cette équipe.»

L’équipe canadienne qui prépare déjà sa prochaine saison avec comme objectif une qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2019 complète sa série de deux matchs contre le Costa Rica par deux victoires. Elle avait remporté le premier duel par la marque de 3-1 à Winnipeg, vendredi.

«Ce sont neuf buts en deux matchs, alors nous sommes très heureux de cela, a indiqué John Herdman, l’entraîneur-chef. Nous avons aussi signé un jeu blanc alors c’est un ensemble de bonnes choses qu’on regarde comme entraîneur durant un match. La rencontre était pliée à la mi-temps ce qui est une autre bonne chose.»