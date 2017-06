Le cœur d’Ayrton Senna

En un plan de caméra, j’ai été conquis. Je n’ai jamais tripé fort sur Lewis Hamilton. C’est un spécialiste pour jouer dans la tête de ses adversaires et, en fait, je prenais de tout cœur pour Nico Rosberg dans ­l’extraordinaire lutte que les deux pilotes Mercedes se sont ­livrée l’an dernier.

À Monaco, deux éléments ont fait tomber une partie de mes réserves. Hamilton a trimé dur en qualifications et encore plus en course pour tirer tout le jus dont sa Mercedes disposait. Et il l’a fait sans écœurer le peuple.

Le deuxième, c’est mon camarade Christian Tortora. «Torto» est un fan de Hamilton. Et quand il veut mesurer le chemin qu’a à parcourir Lance Stroll, il s’installe avec une bonne vue sur un virage technique et il étudie les trajectoires des pilotes. Hamilton ne bronche pas. Il passe à un millimètre près, fois après fois, de la ligne idéale. Stroll déraille toujours un peu.

Mais hier, Hamilton m’a conquis. Parce qu’on a vu un jeune athlète, un homme jeune perdre la voix et presque trembler sur ses jambes quand on lui a offert un casque authentique porté en 1987 par son idole, Ayrton Senna.

LE GRAND AYRTON

Je ne comparerai pas les deux pilotes. Les deux ont un génie différent. Mais que l’idole absolue de Lewis ­Hamilton soit Ayrton Senna en dit beaucoup sur l’homme qu’il est.

Ayrton Senna était magique. C’était un homme à la recherche de l’absolu. Il était tellement dans sa zone, dans cette recherche de la perfection, que certains pilotes de son époque craignaient ce qu’ils appelaient en privé «sa folie».

Une fois, lors d’une conversation, il s’était mis à me parler de sa foi en Dieu, de son absolue conviction que Dieu était assis avec lui dans la voiture. Remarquez que c’est possible. Dieu est partout selon le dogme ­chrétien. Aussi bien être assis dans un char avec Ayrton Senna.

Sauf qu’après un Grand Prix de ­Monaco disputé sous la pluie et mené à un train d’enfer, Senna avait déclaré que Dieu était dans le cockpit et que lui-même était sorti de sa voiture pendant la course et qu’il s’était vu piloter.

L’ARBRE DE MURUMBI

À Murumbi, l’équivalent de ­Rosemère par rapport à Sao Paulo, il y a un magnifique grand parc public. Avec un arbre majestueux. À mon ­premier Grand Prix du Brésil à ­Interlagos, je logeais à Murumbi. Et je m’étais rendu au parc. L’arbre était là, seul dans le fond.

À l’entrée du parc, des vendeurs ­offraient des statues, des photos et des chapelets. Quand on s’approchait, on comprenait pourquoi. Les branches ­accessibles étaient recouvertes de ­photos, de chapelets accrochés, de guirlandes ou de couronnes de fleurs. Les gens se recueillaient pour prier sur une plaque déposée sur le sol. On priait pour l’âme d’Ayrton Senna. Peut-être qu’on priait Senna pour ­obtenir une faveur.

Je ne sais pas qui a eu l’idée d’offrir ce casque à Lewis Hamilton si jamais il égalait le nombre des positions de tête de Senna en F1. Sans doute des membres de la famille du regretté Brésilien. Peut-être que le casque avait voyagé à Monaco.

Ça se peut, mais personne n’en a soufflé mot pendant le week-end du Grand Prix dans la Principauté.

Il se peut, puisque Montréal est quand même une ville des Amériques comme Sao Paulo, qu’on ait choisi Montréal pendant la dernière semaine. Chose certaine, ces gens méritent des remerciements. Parce qu’ils ont fait craquer la carapace d’un compétiteur dur et féroce. Ils ont montré un cœur capable d’une émotion sincère et ­touchante.

MON CASQUE DE VILLENEUVE Photo Réjean Tremblay Je n’ai pratiquement pas de souvenirs palpables de toutes ces années passées à couvrir Moscou, Vegas, ­Monaco, Melbourne ou Thetford Mines. J’avais une petite photo avec Muhammad Ali à son camp dans les montagnes. Photo prise par Steve ­Zalac si je me rappelle bien. On l’a égarée dans les archives de La Presse. J’avais une photo devant Graceland quand j’ai couvert les funérailles ­d’Elvis, je l’ai perdue. J’ai une photo avec Guy Lafleur sur la patinoire du Forum lors de mon premier reportage aux sports et une autre avec Vladislav Tretiak. Et Gino Rosato m’a offert un superbe poster de Michael Schumacher autographié lors de ma dernière saison à temps plein sur la F1. C’est tout.

Je me dis que les plus beaux souvenirs sont à venir.

Mais j’ai un trésor. Mon petit trésor. Et le casque d’Ayrton Senna me l’a rappelé hier. C’est dans mon garage. Le casque 001 de Jacques Villeneuve quand il a fondé l’écurie BAR. Le 002 appartient à Michel Trudel. Il l’a payé 16 000 $ lors d’un encan.