Le meilleur et le pire des salades repas

Les salades repas ont la cote durant les beaux jours. Rafraîchissantes, colorées et invitantes, elles semblent rimer avec santé. Sont-elles aussi nutritives qu’elles le prétendent? Tour d’horizon des salades repas de restaurants populaires.

LE MEILLEUR CHOIX

Le grand gagnant, avec un total de 12 points, est la ­salade de lanières de poulet grillé de chez Boston Pizza. Elle ne contient aucun gras trans, moins de gras ­saturés, de gras totaux et de sodium. Elle se distingue notamment par sa teneur élevée en protéines (34 g).

LES COMPROMIS

Chez Mikes

► La salade maison avec vinaigrette huile et vinaigre avec un total de 6 points.

Elle se distingue par sa faible teneur en calories (180 calories), en gras saturés (2 g), en gras trans (0,1 g), en sucres (7 g) et en sodium (320 mg). Cependant, elle ne rencontre pas la teneur en protéines (3 g par portion) que l’on recherche pour un repas.

Chez St-Hubert

► La salade Bangkok (mini brochette de poulet à la thaïe) portion modérée avec 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigrette huile d’olive-­citron.

Chez Scores

► La salade de tendres ­filets de poulet, portion ­modérée.

Chez McDonald

► La salade fusion asiatique au sésame avec poulet grillé avec la vinaigrette douce au balsamique.

Elles ont toutes obtenu un total de 4 points. Les 3 salades ont en commun une teneur élevée en protéines et elles contiennent moins de 500 calories par portion. Par contre, la salade Fusion asiatique contient plus de gras saturés (7 g par portion) que les deux autres, la salade Bangkok contient plus de sodium (1056 mg) et la salade de tendres filets contient plus de gras totaux (32 g).

La salade Bangkok (poitrine grillée) avec la vinaigrette huile d’olive et citron de chez St-Hubert a obtenu 2 points. Elle se démarque par sa teneur élevée en protéines (25 g), sa teneur acceptable en calories (500 calories) et l’absence de gras trans. Elle contient néanmoins beaucoup de sodium (1510 mg).

LES MOINS BONS CHOIX

Ces choix de salades ont obtenu des notes négatives lors de notre analyse (de -1 à -5).

Chez St-Hubert

► La salade Bangkok (filets de poulet pané) portion modérée et régulière. La friture du poulet fait augmenter le décompte en calories (jusqu’à 820 calories pour la portion régulière), en gras (32 g) et en sodium (1970 mg).

► La salade gourmande épinards et chèvre affiche une teneur élevée en gras saturés (6 g) et en sodium (980 mg).

► La salade Bangkok (mini brochette de poulet à la thaïe), portion régulière, contient beaucoup de sodium (1770 mg) et de sucres (42 g)

Chez Mikes

► La salade César et la salade maison (extra poulet grillé et trempette sud-ouest) puisque les deux contiennent des gras trans et une teneur élevée en gras saturés (4 g) et en gras totaux (32 g).

Chez Scores

► La salade César au poulet portion modérée affiche une teneur élevée en sodium (1410 mg), en gras saturés (4 g) et en gras totaux (29 g).

► La salade thaïe au poulet portion régulière est très ­salée (950 mg) et sucrée (21 g).

Chez Boston Pizza

► La salade méditerranéenne, la salade de bifteck, la ­salade César et la salade d’épinards sont riches en gras saturés (de 6 à 13 g) et en sodium (de 690 à 5740 mg) tout en contenant des gras trans. La salade de bifteck apporte 3,8 fois plus de sodium que les besoins quotidiens recommandés (établis à 1500 mg).

Chez McDonald

► Les salades César (petite, repas et avec poulet grillé), la salade Fusion asiatique au sésame avec poulet croustillant et la salade repas grecque avec poulet grillé sont toutes dans la même catégorie. Les 5 salades contiennent une quantité élevée de gras saturés (de 8,5 à 17 g), de gras totaux (de 20 à 32 g) et de sodium (de 660 à 1310 mg) tout en contenant des gras trans.

LES PIRES CHOIX

Toutes les salades de cette catégorie ont perdu beaucoup de points. Elles affichent toutes des notes négatives (de -6 à -9). Elles ont toutes des teneurs élevées en gras saturés, en gras totaux, en sodium et en calories. ­Notamment, elles contiennent des gras trans.

Chez St-Hubert

► La salade César qui contient en gras l’équivalent de 13½ barquettes de beurre à elle seule.

Chez Mikes

► Les salades maison et César additionnées d’un extra protéine et trempette (calmar et trempette aïoli, crevettes popcorn et sauce tartare, poulet croustillant et trempette aïoli; saumon et sauce tartare). On trouve en moyenne de 42 à 80 g de gras, ce qui équivaut ­à environ 10½ à 20 barquettes de beurre par portion.

Chez Scores

► La salade César au poulet portion régulière avec 1,9 fois plus de sodium que les besoins quotidiens ­recommandés, et la salade repas de tendres filets de poulet. Elles contiennent en moyenne 15 barquettes de beurre par portion.

Chez Boston Pizza

► La salade de poulet croustillant et pacanes contenant la plus grande quantité de gras (23 barquettes de beurre par portion)

► La salade poulet chipotle et bacon (10 ½ barquettes de beurre par portion)

► La salade Santa Fe (13 barquettes de beurre par ­portion)

Chez McDonald

► La salade grecque avec poulet croustillant (8 ½ barquettes de beurre par portion)

► La salade César avec poulet croustillant (10 barquettes de beurre par portion)

Le saviez-vous ?

En moyenne, les salades repas analysées apportent, par portion de consommation, 34 g de gras, soit l’équivalent de 8 ½ barquettes de beurre.

L’apport de la vinaigrette

C’est souvent l’ajout de vinaigrette qui nuit au portrait nutritif des salades. L’idéal est de demander la vinaigrette à part ou encore de n’ajouter que la moitié du sachet servi dans les repas à emporter. Les vinaigrettes à l’huile d’olive, au citron et au vinaigre balsamique sont les meilleurs choix. Il est toujours préférable d’opter pour du poulet grillé au lieu du poulet pané. La salade repas maison est aussi une option de choix pour contrôler la qualité des ingrédients!

Analyse globale

Les salades repas analysées apportent, par portion :

De 180 à 1150 calories

De 9 à 93 g de gras

De 1 à 17 g de gras ­saturés

De 0 à 1,5 g de gras trans

De 2 à 48 g de sucres

De 3 à 70 g de protéines

De 210 à 2900 mg de sodium

*Les valeurs nutritives incluent la vinaigrette.