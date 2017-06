LeBron James est littéralement indispensable aux Cavaliers

Personne n’est surpris d’entendre que LeBron James est le joueur le plus utile au sein de l’alignement des Cavaliers de Cleveland. «King James» semble toutefois être plus qu’une bougie d’allumage. Il est bel et bien indispensable aux succès de la formation de l’Ohio.

Malgré le fait que les Cavs tirent de l’arrière 3-1 dans la série, les champions en titre de la NBA peuvent toujours espérer répéter le scénario de l’an passé et revenir de l’arrière pour soulever le précieux trophée.

La recette gagnante semble simple. Ne jamais retirer James du jeu!

Depuis le début de la série, les Cavaliers mènent au chapitre des points marqués lorsque le numéro 23 est sur le terrain. La situation pourrait donc être bien différente si l’athlète de 32 ans avait joué toutes les minutes de la finale.

Jusqu’à maintenant, il a disputé 166 minutes et les siens ont marqué six points de plus que leurs adversaires pendant ce temps. Lors des 26 minutes au cours desquelles il a pu se reposer, les Warriors ont marqué 25 points de plus.

«Nous voulons seulement nous mettre dans une situation qui nous permettra de jouer un autre match, a avoué James dans une entrevue publiée sur le site web officiel de la NBA. Aucune équipe ne veut se faire balayer. Nous avons donc décidé de jouer pour éviter que ça nous arrive.»

Impact immédiat

James est le seul joueur des Cavaliers à détenir un différentiel de points positifs face aux Warriors. De son côté, Kyrie Irving a joué pratiquement autant que James et il détient le pire différentiel parmi tous les joueurs des deux formations.

Lors du troisième duel, les Cavaliers ont remporté par six points les 46 minutes que James a passées sur le terrain et ont perdu par 12 points les deux autres minutes.

Reste à savoir s’il sera en mesure de maintenir ce rythme pendant encore trois autres duels pour offrir un deuxième titre consécutif aux partisans de Cleveland.