Les 10 chansons les plus joyeuses, selon une formule mathématique

La musique est l’un des ces formes artistiques qui prend d’assaut l’esprit, parfois même de manière irrationnelle. Comment ça se fait qu’on aime telle chanson autant? Comment ça se fait qu’on a les larmes aux yeux en en écoutant une autre?

C’est très mystérieux.

Pour essayer d’y voir plus clair, la compagnie d’électronique Alba a demandé à un professeur en psychologie cognitive et en neurosciences, Jacob Jolij, d’établir une formule à partir de laquelle on peut classifer la jovialité musicale.

La voici:

Classement = 60 + (0.00165 x BPM – 120)2 + (4.376 x Majeur) + 0.78 x nAccords – (Majeur x nAccords)

BPM est l’accronyme pour «battements par minute», soit une mesure du tempo. «Majeur» compte pour 1 si la chanson est dans une tonalité majeure et 0 si elle est dans une tonalité mineure. nAccords tient pour le nombre d’accords dans la chanson, incluant les modulations.

En somme, la formule exprime que nous aimons des chansons avec un tempo qui est un peu plus élevé que les chansons pop habituelles, qui sont dans des tonalités majeures et qui présentent plus de trois accord, sauf si la chanson est dans une tonalité majeure.

Mais bon, trève de maths, voici les 10 chansons qui ont scoré le plus fort (parmi un échantillonnage de chansons mentionnées dans un sondage britannique) avec cette formule.

1. «Don’t Stop Me Now» de Queen

L’hymne à la débauche (eh oui!) de Freddie Mercury donne des fourmis dans les jambes!

2. «Dancing Queen» d’ABBA

On est tous une dancing queen quand on entend ce hit intemporel.

3. «Good Vibrations» des Beach Boys

À peu près tout le catalogue des Beach Boys pourrait se retrouver dans ce palmarès, non?

4. «Uptown Girl» de Billy Joel

Avec le refrain contagieux et réjouissant qui nous donne envie de chanter, pas étonnant qu’elle se retrouve ici.

5. «Eye of the Tiger» de Survivor

Meilleure. Toune. D’air. Guitar. Au. Monde.

6. «I’m a Believer» des Monkees

Aucune trace d’un doute dans l’esprit.

7. «Girls Just Wanna Have Fun» de Cindy Lauper

Et on a effectivement beaucoup de fun à écouter cette chanson.

8. «Livin’ on a Prayer» de Bon Jovi

Meilleure. toune. De. Karaoké. Au. Monde.

9. «I Will Survive» de Gloria Gaynor

La chanson officielle des coeurs brisés optimistes.

10. «Walking on Sunshine» de Katrina and the Waves

Cette chanson est comme un p’tit rayon de soleil dans nos vies.

Sur son site web, Jolij mentionne clairement qu’il ne s’agit pas d’une étude sérieuse, avec une révision par les pairs. Il a plutôt démêlé un ensemble de données et s’est prêté au jeu que lui a demandé la firme Alba.

Donc ça se peut, au final, que ce soit «Purple Rain» de Prince qui vous rende heureux.

C’est vrai que c’est une maudite bonne chanson.