L’Impact a causé une belle surprise

KANSAS CITY | L’Impact a le don de sortir un lapin de son chapeau au moment où on s’y attend le moins.

C’est ce qu’il a fait en allant chercher un gros point à l’étranger en soutirant ce verdict nul de 1 à 1 au Sporting de Kansas City, samedi soir.

On ne donnait pas cher de la peau des hommes de Mauro Biello face à la meilleure équipe de l’Association Ouest, une équipe qui n’avait concédé qu’un point à ses adversaires à ses sept premiers matchs à domicile.

Qui plus est, l’Impact était privé de six joueurs, dont Patrice Bernier, Laurent Ciman, Blerim Dzemaili et Ambroise Oyongo.

Un Gros point

Dans les circonstances, le point est énorme, selon Chris Duvall.

«C’est gros pour nous de venir prendre un point dans le stade de l’équipe qui est au sommet dans l’Ouest», dit-il.

L’arrière va toutefois rater le prochain match puisque l’officiel Robert Sibiga lui a décerné un carton rouge pour un contact anodin avec Roger Espinoza.

Vivement l’arrivée de la reprise vidéo, qui va éliminer ce genre de mauvaise décision. Il en sera de même avec certains hors jeux problématiques, comme celui qui a effacé un but de Dominic Oduro.

Pas surpris

S’il y avait de nombreux sceptiques, les joueurs de l’Impact n’ont pas été surpris d’accomplir cet exploit.

«Nous ne sommes pas vraiment surpris, mais nous sommes heureux de repartir avec un point», a confié Daniel

Lovitz. «On aurait aimé obtenir le second but, mais c’est difficile à faire ici et considérant les circonstances, nous sommes satisfaits.»

Hassoun Camara a poursuivi dans la même veine.

«C’est satisfaisant parce qu’on savait que ça allait être un match difficile. Beaucoup de gens dans les médias étaient sceptiques à Kansas City et à Montréal et on a montré qu’on avait du cœur.»

Encourageant

Le Bleu-blanc-noir montre des signes encourageants depuis quelques rencontres. D’abord, il n’a pas perdu à ses trois derniers matchs (2-0-1) et ne s’est incliné qu’une fois en cinq parties (3-1-1) dans la MLS. Au cours de cette séquence, les hommes de Biello ont réalisé deux jeux blancs, ont accordé cinq buts et en ont inscrit neuf.

L’équipe poursuit par ailleurs sa remontée au classement puisqu’elle est passée au 9e rang dans l’Est avec 17 points, seulement trois de moins que les Red Bulls de New York, détenteurs de la dernière place donnant accès aux séries.

Et soulignons encore une fois l’excellent travail de Kyle Fisher, qui a pris la défensive en main en l’absence de Laurent Ciman.

Le jeune a du coffre et gagne en assurance. Enfin un choix de repêchage qui est en train de s’imposer comme partant indiscutable.

Mauro Biello a vu juste

Photo Agence QMI, Kyle Rivas

KANSAS CITY | L’Impact peut dire merci au retour de Matteo Mancosu pour le but égalisateur contre Kansas City samedi, mais il ne faudrait pas non plus ignorer le bon travail de Mauro Biello pour préparer son équipe.

L’entraîneur-chef a su reconnaître les forces qu’il avait sous la main, ce qui l’a poussé à modifier son schéma tactique en employant une formation qu’il n’avait pas encore utilisée cette saison.

La première demie n’a pas été très éloquente, mais après certains ajustements, le Onze montréalais a nettement mieux paru.

«On trouvait nos repères en début de match et en deuxième demie, ça ressemblait plus à ce que nous voulions faire», a confirmé Daniel Lovitz.

Des retours

L’Impact a par ailleurs salué le retour de Mancosu, qui a eu l’effet escompté à son premier match depuis le 29 avril.

Plus significatif encore, on a revu Andrés Romero sur le terrain pour la première fois depuis le 10 octobre 2015, soit vingt mois jour pour jour après sa blessure au genou droit.

«C’était un moment spécial pour Andrés, je suis content qu’il ait pu nous aider parce qu’il a travaillé très fort, a déclaré Biello. Il va beaucoup nous aider quand il va trouver son rythme.»

Après la rencontre, Romero avait un large sourire dans le vestiaire, mais il a déclaré être complètement «mort» même s’il n’a joué que 19 minutes. On va donc y aller progressivement dans son cas.

Pas prêt

Pendant que Lovitz a confirmé qu’il pourrait remplacer adéquatement Ambroise Oyongo pendant ce qui sera une absence prolongée, le retour de Matteo Mancosu a eu l’effet d’un soulagement.

L’attaquant italien a donné du tonus à l’attaque montréalaise, qui n’allait nulle part avant son entrée.

Nick DePuy n’est tout simplement pas prêt pour la MLS, parce que trop lent et un peu dépassé par les événements.

Anthony Jackson-Hamel peut dormir tranquille, sa place derrière Mancosu dans la hiérarchie n’est pas menacée.