Photos souvenirs: Jean-Pierre Ferland

De tous ses feux

Photo d'archives

Jean-Pierre ­pouvait bien sourire! Les années 1960 et 1970 furent pour lui des années fastes, alors qu’il cumulait les succès avec des chansons telles que Marie-Claire, Je reviens chez-nous, Un peu plus loin, Sainte-Adèle. P. Q. ainsi que les incontournables de l’album Jaune: Le soleil emmène au soleil, Si on s’y mettait et Mon ami J.C.

Écouter Céline

Photo d'archives

En 1982, il y a 35 ans, Jean-Pierre Ferland et Claude Léveillée découvraient la voix d’or de la jeune chanteuse Céline Dion, 14 ans, sans savoir qu’elle deviendrait une des plus grandes chanteuses du monde. L’auteur-compositeur aura plus tard l’immense joie d’entendre la diva interpréter plusieurs de ses chansons, dont Un peu plus haut, Une chance qu’on s’a et Je n’ai pas besoin d’amour, qu’il a composée pour elle.

Romantique

Photo d'archives

Jean-Pierre Ferland sur scène, en 1986, déployant ses charmes. Il y avait déjà plus de 25 ans que le p’tit gars du Plateau Mont-Royal connaissait un succès phénoménal avec ses chansons d’humour et d’amour. Il animait à l’époque (1981-1987) l’émission estivale Station soleil à Radio-Québec (Télé-Québec).

L’Autobus

Photo d'archives

1987. C’est l’année où Jean-Pierre Ferland, toujours aussi séducteur à 50 et quelques années, commençait à animer la populaire émission de variétés L’autobus du show-business, à Radio-Canada, où tout le milieu artistique québécois se donna rendez-vous.

T’es belle

Photo d'archives

En 1989, après avoir tenté l’aventure de la comédie musicale Gala, il animait à TVA une ­nouvelle émission estivale en duo avec Pierre Nadeau: Ferland-Nadeau en ­vacances, émission qui sera ­reconduite ­durant trois ans. Il revint également en force en 1992, avec l’album Bleu, blanc, blues, sur lequel on trouve un de ses ­classiques, la chanson T’es belle.

► Jean-Pierre Ferland travaille en ce moment sur un nouvel album, qu’il lancera au mois de novembre. Cet album regroupera des chansons phares de sa carrière qui ont été oubliées.

► Le chanteur participera à la Fête nationale du Québec, le 23 juin à Montréal et le 24 juin à Gatineau.

► Jean-Pierre présentera son spectacle le 12 septembre à Saint-Tite, le 22 septembre à Toronto et le 30 septembre à Saint-Donat. Il sera aussi en spectacle le 23 novembre à Val-d’Or, le 24 novembre à Rouyn-Noranda et le 25 novembre à Amos. Il sera à Montréal et Québec en 2018.

► Le chanteur a lancé, il y a quelques mois, l’album Chansons jalouses, un hommage à de célèbres œuvres de la francophonie, dont Bozo, Mon ange, Si Dieu existe et Ordinaire.

► L’auteur-compositeur de 82 ans a été fait officier de l’Ordre du Canada il y a quelques semaines à Rideau Hall.