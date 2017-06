Ses acrobaties ont émerveillé 2 millions de spectateurs en Chine

DRUMMONDVILLE | Une vedette de motocross freestyle est de retour au Québec après avoir personnifié pendant cinq ans l’un des personnages principaux d’un des plus importants spectacles au monde, à Macao, en Chine.

Depuis 2012, Ben Milot jouait le Red Rider, un des personnages principaux du spectacle The House of Dancing Water, s’apparentant à ce que fait le Cirque du Soleil.

Son rôle l’amenait à effectuer plusieurs figures de motocross en haute voltige dans un stade conçu exprès pour cette production, considérée comme l’une des plus importantes de la planète. Au total, il a donné 2000 représentations devant deux millions de personnes.

Originaire de Yamachiche en Mauricie, M. Milot est la référence en matière de motocross au pays.

Il est le seul pilote québécois de freestyle motocross à avoir participé aux Summer X-Games, au Red Bull X Fighters ainsi qu’au Championnat du monde de Freestyle Motocross. C’est d’ailleurs ce qui a convaincu la production de l’embaucher.

Dépaysement total

L’adepte de motocross a eu un peu de difficulté à s’adapter en Chine en raison de la barrière de la langue. Macao compte un peu plus d’un demi-million d’habitants.

« Il n’y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais et ceux qui le parlent ont un accent terrible. Ça m’a pris un peu de temps à comprendre et à me faire comprendre », affirme-t-il.

Ben Milot a notamment été frappé par l’écart de richesse existant dans la ville considérée comme la capitale du jeu en Asie.

Bien que bon nombre de gens vivent dans la pauvreté, le coût de la vie est particulièrement élevé.

Photo courtoisie, Andrée-Anne Blais

«J’avais un super bon salaire, mais je devais tout de même avoir des colocataires. D’un côté, il y avait les riches et les touristes qui venaient dépenser des sommes parfois faramineuses et de l’autre, il y avait les pauvres», déplore-t-il.

Après quelques années à faire des courses de motocross, Ben Milot a choisi la voie du freestyle au début des années 2000.

Fractures

Au cours de sa carrière, l’athlète de 34 ans a subi une vingtaine de fractures, commotions et déchirures ligamentaires. Ces accrocs ne l’ont jamais empêché d’enfourcher sa monture.

« Je me rappelle qu’en 1992, lors de ma toute première course, je me suis cassé une jambe. L’infirmière m’a dit: “Je pense que c’est fini pour toi, la moto”, d’un ton sarcastique. J’aimerais la revoir aujourd’hui », lance-t-il en riant.

Parce qu’il était « tanné de manger du riz», mais surtout parce qu’il avait le goût de relever de nouveaux défis et de revoir les siens, Ben Milot a mis fin à son entente chinoise.

Il se consacrera maintenant à sa tournée Milot Land, qu’il a mise sur pied avant son départ et qu’il gérait tant bien que mal à distance.