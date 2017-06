Un film sur la vie de Céline Dion?

Lors d’une entrevue dans le Télé 7 Jours, Valérie Lemercier (comédienne, réalisatrice et musicienne) a confié vouloir faire un film sur la vie d’une de ses chanteuses préférées.

«J’aimerais faire un biopic sur elle. Je voudrais être Céline bébé et la jouer jusqu’à 40 ans. J’adore ses chansons mais je suis aussi fascinée par sa vie privée», a-t-elle raconté.

Céline accepterait-elle un tel projet? Surtout que Valérie Lemercier est plus connue pour ses films et ses rôles comiques? «Céline Dion a suffisamment de distance pour accepter.»

On verra bien. Souvenons-nous que le film biographique Celine sorti en 2008 n’a pas été approuvé par la chanteuse et est passé complètement sous le radar.

Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Avec toutes les étapes nécessaires pour produire un film, on a plus de chance de voir Céline sur grand écran (un souhait qu'elle ne cache pas du tout) avant de voir ce biopic!