Virage jeunesse après la déconfiture

TROIS-RIVIÈRES | À la suite de l’amère déception encaissée en mars lors de la deuxième ronde de la Classique mondiale de baseball, les dirigeants de la fédération cubaine se sont engagés dans un virage jeunesse.

Des revers face à Israël (4-1), le Japon (8-5) et la Hollande (14-1 en 7 manches!) ont motivé ce changement de garde. Précision importante : contrairement aux autres nations qui alignent leurs meilleurs athlètes en santé, Cuba n’invite pas ses exilés au sein de la Seleccion nacionale lors des événements internationaux.

«Certes, nous comptons sur plusieurs jeunes au sein de notre formation. Nous devons développer notre relève qui est bien entourée par quelques vétérans dans notre vestiaire», a déclaré le gérant des Cubains, Roger Machado.

«Qu’importe l’âge de nos joueurs, notre préparation sur le terrain et en gymnase demeure la même et l’objectif est toujours de gagner des matchs. Nous sommes heureux de quitter Trois-Rivières avec trois victoires.»

Fierté

Pour avoir effectué quelques visites sur l’île des Castro au cours des derniers mois, son homologue des Aigles, T.J. Stanton, sait que les Cubains feront tout en leur possible pour regagner rapidement leur place parmi l’élite mondiale.

«L’orgueil des Cubains a été heurté par cette élimination hâtive à la classique. Les plaies étaient encore bien ouvertes quand je suis allé à Cuba pour ramener deux joueurs à Trois-Rivières, quelques jours avant le début de la saison.»

Selon les renseignements fragmentaires disponibles (il manque plusieurs dates de naissance sur l’alignement officiel), l’âge moyen des joueurs de l’équipe nationale de Cuba 2017, durant cette tournée de la Ligue Can-Am, est de 26 ans et demi.

«J’ai croisé quelques joueurs qui étaient membres de l’édition 2016, mais on dénombre cette année plus de jeunes lanceurs et frappeurs au sein de leur alignement. Qu’ils soient jeunes ou vétérans, les Cubains auront offert un excellent spectacle à nos partisans et cette série était un moment important de notre calendrier», ajoute Stanton.

Encore d’âge junior!

Après avoir remporté les trois premiers matchs de la série face aux Aigles, les Cubains se sont inclinés, dimanche, par le pointage de 6-3 devant 1525 spectateurs.

En cet après-midi caniculaire, le champ extérieur cubain était formé de Norel Gonzalez, Yoelkis Cespedes et Victor Mesa. «Le champ extérieur du futur!», proclament les journalistes de balle de Cuba.

À 23 ans, Gonzalez était l’aîné du trio et le plus grand, à 5 pi 11 po! Mesa est né en 1996 et Cespedes célébrera son 20e anniversaire le 24 septembre. «Ces joueurs sont encore très jeunes, mais on découvre rapidement qu’ils sont très talentueux», assure Stanton.

Seul handicap visible des deux derniers : leur taille! À 5 pi 9 po et 5 pi 7 po, respectivement, ils ne possèdent pas le profil recherché par les recruteurs des ligues majeures, toujours à l’affût de chair fraîche à offrir aux clubs des MLB.

Ferveur à Québec

« La série contre Cuba semble toujours piquer la curiosité des gens »

En juin dernier, malgré une météo capricieuse, le séjour de l’équipe nationale de Cuba avait émoustillé la curiosité des amateurs de baseball de la Vieille Capitale.

Après un premier match remis par la pluie, les Capitales avaient aimanté, du vendredi au dimanche, des foules de 3732, 4558 et 2834 spectateurs.

«Deux des matchs contre les Cubains étaient parmi les trois meilleures foules de la saison 2016, même si les conditions météorologiques n’étaient guère clémentes pour le baseball», a rappelé le président des Capitales, Michel Laplante, l’artisan de ces duels internationaux entre Cuba et les clubs de la Can-Am.

L’an dernier, les Caps avaient remporté trois des quatre matchs. Par la suite, Cuba avait repris du poil de la bête en gagnant 10 de ses 16 dernières parties contre les autres clubs du commissaire Miles Wolff.

Bon défi

«Si l’on se base sur le classement de la Ligue Can-Am, on prévoit que les matchs face aux Capitales seront plus difficiles [que ceux contre Trois-Rivières]. On prévoit aussi une température idéale pour le baseball!», a lancé le gérant de Cuba, Roger Machado.

«Au fil des conversations que j’ai eues récemment avec des gens de Québec, la série contre Cuba semble toujours piquer la curiosité des gens. Si on ne peut prédire les foules, je peux vous assurer que l’ambiance ne manquera pas dans le stade!», a conclu Michel Laplante.

Stade Canac

L’équipe nationale de Cuba jouera à Québec lundi soir, mardi, mercredi et jeudi.