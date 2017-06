Céline Dion au top 100 des artistes les mieux payés

Céline Dion apparaît au 55e rang du palmarès Forbes des célébrités les mieux payées de 2017. Selon le magazine économique américain, la diva québécoise a empoché 56 millions $ CAN au cours des 12 derniers mois.

Du côté des chanteuses, seules Beyoncé (141 M$), Adele (93 M$) et Taylor Swift (59 M$) devancent l’interprète de My Heart Will Go On. Jennifer Lopez (51 M$), Dolly Parton (50 M$), Rihanna (49 M$), Britney Spears (46 M$) et Katy Perry (44 M$) se taillent également une place parmi les 100 premières positions.

Photo d'archives

Photo WENN.com

Durant la dernière année, Céline Dion a multiplié les représentations au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, en plus d’effectuer une tournée estivale des deux côtés de l’Atlantique. La star a également lancé un album en français, Encore un soir, dont les chiffres frôlent le million d’exemplaires vendus.

Puff Daddy au sommet

Le classement Forbes est dominé par Sean Combs, alias Puff Daddy. Le rappeur et homme d’affaires a amassé 175 millions $ durant la dernière année, surpassant Beyoncé et l’auteure des livres Harry Potter, J.K. Rowling (128 M$).

Céline Dion n’est pas la seule artiste canadienne à avoir fait sauter la banque récemment. Les chanteurs Drake (126 M$), The Weeknd (124 M$) et Justin Bieber (112 M$) voient aussi leurs noms apparaître au sein du top 20.