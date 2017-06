De Fleury à Murray

NASHVILLE | La symbolique parlait énormément. Quand Marc-André Fleury a reçu la coupe Stanley des mains de Mark Streit, il a paradé avec le gros trophée pour ensuite le remettre à Matthew Murray.

Fleury passait le flambeau à son dauphin, celui qui gardera le filet des Penguins pour encore ­plusieurs saisons.

«Je l’ai toujours dit, Marc-André a été un mentor pour moi, a dit Murray. J’ai appris beaucoup à ses côtés. Il n’était pas obligé de me donner la coupe Stanley, il y avait encore d’autres vétérans de l’équipe qui attendaient. Honnêtement, je suis devenu très émotif quand Marc s’est approché de moi avec le trophée. Ça en dit beaucoup sur lui. Il a énormément de classe, il est un grand coéquipier.»

«Ensemble, nous avons fait un bon travail pour gagner, a renchéri Fleury. Matt est le gardien d’avenir de cette concession. C’était important aussi pour lui de célébrer.»

Troisième conquête

À l’entrée des journalistes sur la patinoire du Bridgestone Arena, des dizaines de partisans des ­Penguins scandaient le nom de «Fleury! Fleury! Fleury!». C’était leur façon de le remercier.

Avec Estelle, la plus vieille de ses deux filles dans ses bras, Fleury a essuyé quelques larmes avant de rencontrer les journalistes de Montréal.

«Il y a eu des hauts et des bas pour moi au cours des deux dernières années, a rappelé le gardien de 32 ans. Mais c’est tellement agréable de me retrouver encore du côté des gagnants. Quand je pense un peu plus loin, c’est plus difficile. J’en profiterai ce soir (hier).

«J’ai toujours compté sur des partisans incroyables à Pittsburgh, a-t-il continué. J’étais heureux de les entendre crier mon nom. Ça me faisait chaud au cœur. Comme joueur, j’aurais aimé jouer jusqu’à la fin. J’aurais voulu me battre pour gagner la coupe et suer avec mes coéquipiers. Mais je vais me rappeler des premiers tours, où j’ai connu de beaux moments.»

Premier de classe du repêchage de 2003, Fleury en était fort probablement à son dernier tour de piste avec les Penguins. Après 13 saisons et 691 matchs à Pittsburgh, le gardien originaire de Sorel-Tracy s’attend à changer d’adresse dans les prochaines semaines.

À l’image des Sidney Crosby, ­Evgeni Malkin, Chris Kunitz et Kristopher Letang, Fleury a ­remporté à trois reprises la coupe Stanley avec les Penguins.