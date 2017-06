De l’action en coulisses

Ce ne sera pas une semaine comme les autres dans la LNH. Tous les directeurs généraux se préparent au repêchage d’expansion qui aura lieu le 21 juin; mais, d’ici là, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts et des décisions importantes devront être prises d’ici les cinq prochains jours en raison d’un gel des transactions et des signatures de contrat qui débuteront samedi à 15 heures.

Ce gel aura un impact majeur sur plusieurs formations comme celle du Canadien qui devra accorder des prolongations de contrat à Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu, deux joueurs autonomes avec compensation, d’ici samedi.

Si le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, n’est pas en mesure de le faire, les Golden Knights auront l’occasion de s’entendre avec un de ces deux joueurs et le tricolore n’obtiendrait aucune compensation en retour.

Toutefois, la formation de Las Vegas ne pourrait sélectionner un joueur du Canadien au repêchage d’expansion.

L’autre choix pour Marc Bergevin serait d’effectuer une transaction impliquant Alex Galchenyuk et/ou Nathan Beaulieu s’il n’est pas en mesure de s’entendre avec eux d’ici la fin de la semaine.

Dès 17 heures aujourd’hui, les équipes n’ont plus le droit de demander à un joueur de lever sa clause de non-mouvement dans le but de l’exposer au repêchage d’expansion.

Les joueurs qui ont reçu une telle demande ont jusqu’à 17 heures vendredi pour accepter ou rejeter la demande de leur formation à cet effet.

Toutefois, les équipes ont un pouvoir supplémentaire parce qu’elles ont jusqu’à jeudi midi pour placer au ballottage un joueur qui détient une clause de non-mouvement dans le but de le racheter.

Plusieurs rumeurs circulent: par exemple, les Rangers pourraient racheter le contrat de Dan Girardi qui a une clause de non-mouvement, ce qui ferait de lui un joueur autonome sans compensation dès le premier juillet.

LA LISTE DE PROTECTION

Mais la journée la plus importante demeurera samedi.

Dès 15 heures, les équipes ne peuvent effectuer des transactions et ne pourront signer de contrats avec un de leurs joueurs, et ce, jusqu’au 22 juin à huit heures le matin. Seule la formation de Las Vegas pourra effectuer des transactions avec une autre équipe de la LNH et pourra aussi recruter des joueurs autonomes sans compensation ou avec compensation.

À 17 heures samedi, chaque équipe devra envoyer sa liste de protection à la LNH et à L’Association des joueurs afin qu’elle soit approuvée. Cette liste sera dévoilée à 10 heures dimanche matin.

Chaque formation a un choix à faire. Elle peut protéger un gardien, trois défenseurs et sept attaquants. Un autre choix est aussi possible pour chaque équipe, soit de protéger un gardien et huit patineurs (défenseurs / attaquants) sélectionnés. Les joueurs qui n’ont pas deux années professionnelles ne peuvent être réclamés, tout comme ceux qui sont protégés par leur formation. Évidemment, chaque directeur général a une bonne idée de sa liste de protection au moment où vous lisez ces lignes. Reste que leur stratégie pourrait changer si des transactions ont lieu d’ici vendredi.

P.K. SUBBAN PROTÉGÉ

Les Predators ont d’excellents défenseurs et le directeur général, David Poile, aura un choix à faire.

Il semble déjà assuré qu’il ne prendra pas l’option de protéger trois défenseurs et sept attaquants, mais plutôt celle de protéger huit patineurs.

De cette façon, il est assuré de protéger quatre défenseurs, dont PK Subban, mais il devra sacrifier un attaquant de qualité et ce sera fort probablement James Neal.

Il reste une dernière année de contrat à Neal avant qu’il devienne joueur autonome sans compensation.

FLAMES : SE GARDER UN PEU DE GÊNE

Brian Burke ne s’est pas fait d’ami à Calgary en affirmant que si les élus municipaux n’acceptaient pas de construire un nouvel amphithéâtre, les Flames pourraient déménager à Québec. Selon les informations qui circulaient il y a un an lors du processus d’expansion, le propriétaire des Flames, Murray Edwards, faisait partie d’un groupe de gouverneurs qui n’était pas du tout en faveur qu’une équipe se retrouve à Québec. Son opinion était importante chez les gouverneurs, mais n’a pas fait la différence dans le processus puisque les 500 M$ exigés pour une nouvelle franchise n’avait aucun sens pour Québec. Les Flames sont encore une formation très rentable et peuvent trouver un terrain d’entente avec la ville pour la construction d’un nouvel amphithéâtre parce que, d’une manière ou d’une autre, un déménagement est impensable.

LNH : ATTENTION À SEATTLE

Québec a un avantage majeur présentement sur les autres villes qui souhaitent accueillir une formation de la LNH et c’est évidemment d’avoir un amphithéâtre à la hauteur des attentes. Il n’y a aucune autre ville qui est prête comme Québec. Mais la ville de Seattle est prête à approuver la rénovation du KeyArena au coût de 550 M$, ce qui représente de la musique aux oreilles de Gary Bettman. Reste que le processus de rénovation n’est pas encore en marche et cela prendra des années. Québec n’a qu’à espérer qu’un propriétaire en ait assez de perdre de l’argent comme de l’eau dans son marché pour déménager sa franchise. Mais si la LNH devait un jour décider entre Seattle et Québec soyez assuré que ce sera Seattle qui sera choisie.

PREDATORS : WEBER N’EST PAS OUBLIÉ

Une chose qu’on remarque au Bridgestone Aréna c’est l’impact que Shea Weber a eu sur les Predators. Sa photo se retrouve partout encore dans les corridors de l’équipe et à bien y penser, c’est presque un non-sens qu’un joueur si respecté par les dirigeants de l’équipe ait été échangé. En fait, les propriétaires en avaient assez de payer son bonus à la signature qu’ils devaient verser chaque premier juillet. C’était 13 millions de dollars à chaque premier juillet lors des quatre premières années de son contrat. L’an dernier, ce sont les Canadiens qui ont versé son boni de huit millions le premier juillet et ce sera la même chose dans moins d’un mois.