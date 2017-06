Deux coups droit au cœur

NASHVILLE | Grand amateur de hockey, James Neal a toujours pris plaisir à suivre la finale de la Coupe Stanley... jusqu’à l’an dernier.

Impliqué dans la transaction ayant fait passer Patric Hornqvist aux Penguins en juin 2014, il a été incapable de regarder son ancienne formation se battre pour les grands honneurs sans imaginer qu’il aurait pu être de la fête.

«La pire chose, lorsque tu es échangé, c’est de voir ton ancienne équipe gagner la coupe Stanley, a raconté l’attaquant des Predators. C’était difficile à regarder. D’ailleurs, je n’ai pas regardé la finale autant que par les années précédentes, en raison de ça.»

Pour tourner le fer dans la plaie, Hornqvist a eu son mot à dire dans cette finale en inscrivant deux buts, dont un durant le tout dernier match.

Un résultat sans doute difficile à avaler pour un athlète ayant déjà connu une saison de 40 buts.

Mais sans doute moins pénible à accepter que de voir les Penguins soulever la coupe Stanley au centre du Bridgestone Arena grâce à un but gagnant... d’Hornqvist.

Deux perles rares

Le malheur de Neal aura sans doute été d’être un marqueur naturel au sein d’une formation regorgeant de ce type de joueurs.

Jim Rutherford et David Poile étant des directeurs généraux n’ayant jamais craint d’effectuer des transactions, le pacte n’a pas mis de temps à se conclure.

«C’est le premier geste que j’ai posé en arrivant en poste ici. Des attaquants comme James, on en avait amplement, a raconté Rutherford. Nous avions besoin d’un différent type de joueur. On cherchait un athlète passionné, un bon joueur d’équipe et un bon gars de vestiaire.»

Et à écouter le vénérable homme de hockey, il semble avoir mis la main sur une perle rare.

«Je n’ai jamais rencontré un joueur comme lui. Il n’a jamais eu une mauvaise journée. On pourrait perdre 10 matchs de suite, il arrivait dans le vestiaire avec le même entrain que si nous venions d’en remporter 10 en ligne. Il nous donne exactement tout ce que l’on pensait obtenir de lui», a décrit Rutherford.

Le pacte a été tout aussi bénéfique pour les représentants de la capitale du country.

«On a toujours eu l’impression que notre équipe était menée par notre gardien et nos défenseurs. Je crois que l’acquisition de Neal a marqué le début de nos tentatives de mettre la main sur des attaquants plus offensifs», a mentionné Poile, rappelant que l’Ontarien avait inscrit 30 buts en 2015-2016.

Excitant mais inquiétant

Heureux à Pittsburgh, Hornqvist admet avoir été pris par surprise par cette transaction.

«Je ne l’ai jamais vue venir. J’avais signé un contrat de cinq ans et je venais possiblement de disputer la meilleure saison de ma carrière», a expliqué Hornqvist, ancien cochambreur de Pekka Rinne chez les Predators.

La possibilité de se joindre à une équipe bourrée de talent a beau susciter une certaine excitation, elle revêt tout de même un côté un peu plus inquiétant.

«Je n’avais jamais eu l’occasion de jouer avec des centres comme Sid (Sidney Crosby) ou Geno (Evgeni Malkin). J’ai dû élever mon jeu pour faire des passes plus rapides et être plus fiable en territoire offensif. C’était tout un défi», a expliqué l’athlète de 30 ans, tout dernier choix de l’encan de 2005.

Un défi qui valait la peine d’être relevé considérant que le Suédois a gravé son nom sur la coupe Stanley pour la deuxième fois en trois saisons avec les Penguins.

« Ça va faire mal pendant un bout de temps » – P.K. Subban

NASHVILLE | Pratiquement infaillibles à domicile pendant toute la durée des séries éliminatoires, les Predators auront ironiquement vu les Penguins soulever la coupe Stanley et célébrer leur deuxième titre de suite au centre de leur propre patinoire.

Dans le vestiaire des locaux comme sur la rue Broadway, l’atmosphère était beaucoup moins à la fête qu’à l’habitude.

«Ça va faire mal pendant un bout de temps», a lancé P.K. Subban quelques instants après ce cruel revers.

«Tu grandis en rêvant un million de fois que tu gagnes la coupe Stanley. On était à deux victoires d’y arriver. C’est moche», a-t-il ajouté.

Sans doute dans l’espoir d’apaiser sa peine, l’ancien défenseur du Canadien a choisi d’aborder cette défaite de façon philosophique.

«On va avaler la pilule et se servir de cette épreuve comme d’un tremplin pour l’avenir. Nous nous sommes rendus jusqu’ici, nous avons réalisé ce qu’il faut pour gagner la coupe Stanley, a-t-il lancé. Nous misons sur une jeune équipe. On sait maintenant combien ça fait mal, on va s’arranger pour ne plus que ça arrive.»

Gardé à l’écart des médias pendant trois jours, Subban a refusé de revenir sur l’épisode de la fausse histoire de mauvaise haleine. Il n’a pas voulu s’avancer sur la possibilité que toute cette histoire ait provoqué le capitaine des Penguins.

«Ce n’est pas vraiment le moment de me poser cette question, a-t-il déclaré. Je viens de voir 22 gars gagner la coupe Stanley. Nos séries sont terminées.»

Gaudreau atterré

Tout comme la belle histoire de Frédérick Gaudreau. Du moins, la première portion de celle-ci. Rencontré à quelques pas du vestiaire, le Bromontois avait du mal à bien saisir le tourbillon d’émotions qui l’habitait.

«C’est un peu bizarre. Tu arrives ici sans t’attendre à jouer. Puis, l’entraîneur t’utilise. Alors, tu commences à t’attacher aux boys et à l’histoire. Et soudainement, tu n’as plus de contrôle sur rien. Ce n’est pas le fun.»

Sans compter que des chances comme celle-là ne passent pas souvent. Plusieurs vétérans peuvent en témoigner.

«Tout est allé vite, mais en même temps, on vient de rater une opportunité en or. Ça fait mal. Il faudra toujours se rappeler de ce sentiment», a conclu la recrue de 24 ans.