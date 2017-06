Deuxième tour de piste pour l’équipe du «Bye Bye»

Le succès du Bye Bye 2016 aura permis au réalisateur Simon Olivier Fecteau, au producteur Guillaume Lespérance ainsi qu’à leur équipe d’obtenir un second mandat pour la revue de fin d’année proposée par ICI Radio-Canada Télé, le 31 décembre.

C’est donc dire que les comédiens Marc Labrèche, Anne Dorval, Véronique Claveau, Patrice L’Écuyer et Pierre Brassard seront de retour pour se moquer des personnalités marquantes de 2017.

Des invités-surprises doivent se greffer à eux.

C’est encore le RBO André Ducharme qui agira à titre de script-éditeur.

Près de 4 millions de téléspectateurs ont regardé le «Bye Bye 2016».

L’an dernier, Véronique Claveau a prêté ses traits à Céline Dion et Hilary Clinton, Marc Labrèche a ri de Donald Trump et d’Éric Salvail, Anne Dorval s’est notamment payé la tête de Melania Trump et Danièle Henkel, Patrice L’Écuyer est devenu Philippe Couillard et Justin Trudeau alors que Pierre Brassard s’est transformé en Pierre Karl Péladeau.