Johnny Depp, Liam Gallagher et un astronaute s’ajoutent à la programmation de Glastonbury

Johnny Depp, Liam Gallagher et l'astronaute Mike Massimino ont désormais un point en commun.

Ils se joignent tous les trois à la programmation de Glastonbury, l’un des plus grands festivals de musique au monde.

L’acteur n’y sera toutefois pas pour ses talents musicaux. Il agira à titre de président d’honneur pour le nouveau volet cinématographique de l’événement, le Cineramageddon.

De concert avec les organisateurs, Depp a travaillé sur ce projet de ciné-parc éphémère qui permettra aux festivaliers de regarder des films sur le plus grand écran du Royaume-Uni, confortablement assis dans des voitures vintage.

REUTERS

Il signe d’ailleurs la programmation du jeudi soir, où Withnail & I et ses propres films Dead Man et The Libertine seront projetés. L’acteur présentera les oeuvres et sera présent lors des projections pour discuter de la sélection avec l’organisateur Julien Temple.

Mike Massimino sera pour sa part le premier astronaute à faire partie du «line-up» de ce populaire festival anglais. Celui qui a participé à deux missions de maintenance pour le télescope spatial Hubble donnera une conférence à la Free University of Glastonbury.

Enfin, le leader du (légendaire) groupe Oasis s’ajoute à la programmation musicale du festival et présentera son nouveau projet solo.

Cliquez ici pour consulter la programmation complète du festival.