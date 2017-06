Le Grand Prix de la relance

Un très beau Grand Prix. Le ­soleil a beaucoup aidé toute la semaine. Mais au Québec, le soleil joue toujours un rôle important dans le moindre ­événement d’été.

Mais c’était beaucoup plus que le ­soleil. On s’est déjà copieusement ennuyé pendant un Grand Prix sous le soleil. D’autres fois, même si les gens prenaient leur pied dans les gradins, chez les riches et les décideurs, c’était plutôt morose.

On tentait de sauver le Grand Prix, on négociait, on essayait de résister fort maladroitement au chantage éhonté de Bernie Ecclestone et en fait, les loges Élites, surtout celle du promoteur, suintaient l’inquiétude et le mécontentement.

Hier, on festoyait dans les gradins, l’organisation roulait rondement et les riches et les décideurs, parfois les mêmes, étaient tout sourire dans les loges.

Le maire Denis Coderre était fier de ces signatures qui assurent Montréal du Grand Prix de Formule 1 jusqu’en 2029 et les trois ministres libéraux délégués ou invités étaient enchantés de la ­tournure des événements.

Quant au patron du Grand Prix, François Dumontier, à part un ou deux incidents, il a vécu une journée de rêve. Du soleil, 300 000 spectateurs dans l’île, un maire et des ministres heureux et des loges pleines de gens qui vont revenir parce que tout le monde s’est amusé et a pu profiter du Grand Prix pour faire de la business. Ce qui est la raison d’être de suivre le Grand Prix dans les loges Élites.

UNE IMAGE DU QUÉBEC

Le ministre Pierre Moreau, président du Conseil du Trésor, autrement dit celui qui autorise les grosses dépenses, était enchanté de ce qu’il voyait et entendait. D’ailleurs, il a suivi toute la course avec attention.

«Nous sommes contents. Ce n’est pas pour rien que le gouvernement du Québec a investi autant de millions dans le Grand Prix. Nous payons 18 millions des 48 millions investis par Montréal pour la rénovation des ­paddocks. En plus, nous cédons à la Ville 8 millions en redevances et nous payons notre part de 28 millions de l’entente avec les dirigeants de la ­Formule 1. C’est beaucoup, beaucoup d’argent», de souligner M. Moreau.

Mais ça va plus loin.

«On veut que le reste du monde sache quelle ville formidable est ­Montréal. On veut partager l’atmosphère, la fête, la chaleur, la simplicité des gens qui entourent le Grand Prix. Ça fait partie de ce qu’on veut faire connaître. De ces 100 000 spectateurs, on veut qu’ils soient des milliers à revenir. Ça dépasse strictement l’argent et les retombées économiques», de dire M. Moreau.

Celui-ci était de bonne humeur, je l’ai dit, et il a profité de notre conversation pour souligner le mérite de François Dumontier.

«Il en a mangé des coups durs mais il n’a jamais lâché», a-t-il dit. Par contre, le ministre m’a semblé un peu contrarié par toute la place occupée par le maire Coderre dans cette histoire.

Une impression, disons...

LE MAIRE CONTENT DE LA JOB

Le maire Denis Coderre était le ­centre d’attraction dans la loge de François Dumontier. Le maire prend de la place mais il le fait avec bonhomie et chaleur. Difficile de lui résister. Il était visiblement satisfait de voir le succès de la journée. Et en fait de la semaine puisque la Place du 50e du Grand Prix a été très populaire et qu’un concept ­semblable va revenir l’an prochain.

«On a fait notre job. Le Grand Prix est sauvé et il est installé à Montréal jusqu’en 2029. C’est un actif énorme pour la ville. Et s’il a fallu pousser fort pour s’assurer que les Montréalais en auraient les plus grands bénéfices, j’en suis fier, c’est ça la job.»

Même que le maire Coderre, que ­certains journalistes pas très gentils ont accusé de vouloir favoriser evenko, a posé avec le grand sourire avec Pierre Karl Peladeau. Coudon, y a de l’espoir...

En fait, la phrase qui revenait partout, c’était à quel point tout le monde était content que cette histoire soit ­réglée. Normalement, surtout avec les nouveaux propriétaires de la Formule 1, on devrait avoir 12 ans de paix.

DE LA BOXE DANS UN LOBBY

Yvon Michel, comme Adonis ­Stevenson et sa conjointe, était invité par la direction de RDS. Yvon Michel rencontre aujourd’hui la direction de Gestev pour prendre une décision finale concernant le combat d’Artur ­Beterbiev à Québec le 21 juillet. Le promoteur était optimiste.

«On veut expérimenter un nouveau concept avec Artur. Le combat serait présenté dans le grand lobby du ­Centre Vidéotron. On peut monter un ring et installer au moins 1500 spectateurs et recréer la magie des soirées au casino. On sait que le réseau Fox présentera les derniers combats et on verrait comment on pourrait par la suite créer une habitude pour ce genre d’événements», a ajouté Michel.

Par ailleurs, c’est à n’y rien comprendre. Yvon Michel est intéressé par un énorme poids lourd représenté par Artur Beterbiev. Vendredi, Beterbiev s’est présenté pour négocier un contrat pour son poulain avec le ­patron de GYM. Pourtant, le même ­Beterbiev poursuit Yvon Michel en soutenant que son contrat n’a pas été parfaitement respecté.

Allo Artur! Y est bon ou y est pas bon Yvon Michel?

HOMARD ET CRABE

Donc, les pauvres de la F1 ont mangé du homard et du crabe avec un filet mignon. C’était plein et le tout ­Montréal était sur place. Éric Boyko, de Stingray, et Jean-Marc Gagné étaient les plus beaux. L’actrice américaine Jane Krakowski s’est fait photographier avec Lady Ju, Andrée Waters et Ima parlaient musique et amours, Caroline Néron fait une belle ­Dragonne et tout le monde il était beau et tout le monde il était gentil.

Et il y avait beaucoup de gardes du corps...