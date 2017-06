Les Gee Gees d’Ottawa courtisés

Les Gee Gees d’Ottawa seront-ils de retour dans le réseau du football québécois à compter de la saison 2018?

L’intérêt du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), qui est à la recherche d’une sixième formation depuis le départ des Gaiters de Bishop’s vers l’Atlantique, est très grand alors que les Gee Gees amorceront leur réflexion cet été.

«On regarde au-delà des frontières du RSEQ, a confirmé le directeur du Service des activités sportives de l’Université Laval, Christian Gagnon, à son retour de Mississauga, où se tenait l’assemblée générale annuelle de USports. Les mentalités changent et ce n’est plus exclu qu’une institution évolue dans une autre conférence pour certains sports. C’est le cas de Bishop’s en football, mais aussi d’Ottawa en volleyball, rugby et hockey féminin. Il y a de l’intérêt de notre part, mais la décision leur appartient.»

«Des personnes se sont informées de notre intérêt, et pas seulement du RSEQ, et nous allons discuter de la situation à l’interne cet été, de renchérir la directrice des sports, Sue Hylland. Nous n’avons pas reçu de demande formelle et il y a plusieurs étapes à franchir avant de confirmer notre adhésion au RSEQ. Nous allons être occupés dans les prochains mois. Nous n’étions pas prêts à prendre une décision pour la saison 2017 parce qu’il y a beaucoup de choses à penser.»

Rivalité

Les Gee Gees ont évolué dans l’ancienne OQIFC jusqu’en 2000, année où ils ont remporté la Coupe Vanier, avant de se joindre à la Conférence ontarienne en même temps que les Gaels de Queen’s en 2001.

«Il y a des points positifs à se joindre au RSEQ, a souligné la Montréalaise, qui a gradué de l’Université Bishop’s et dont le mari a porté les couleurs des Gaiters au football. Nous sommes une école bilingue et on pourrait avoir une plus grande présence dans le recrutement au Québec. Les frais de transport seraient moindres. Il y a aussi des défis. Notre relation avec Carleton est très importante. Il y a une bonne rivalité au football, basketball et hockey. La décision courageuse de Bishop’s a tout changé.»

Match interconférence

Gagnon a déjà une solution pour conserver cette rivalité et la présentation du Panda Game, qui a accueilli près de 25 000 spectateurs cette année. «Les Gee Gees et les Ravens pourraient s’affronter à l’occasion d’un match interconférence. Ça pourrait représenter une solution tout comme un match entre McGill et Queen’s, qui ont déjà manifesté l’intérêt de s’affronter. On sent un changement dans les mentalités.»