L’esprit tranquille

La voix éraillée, François Dumontier s’est pourtant levé du bon pied lundi matin. Pour une fois, ce lendemain de veille avait une tout autre signification.

Le promoteur du Grand Prix du ­Canada n’a plus à se soucier de ­l’avenir de son événement.

«C’est sûr que le contexte n’est plus le même, a-t-il déclaré lundi en entrevue au Journal de Montréal. L’entente a été prolongée et confirmée en présence des décideurs du dossier vendredi dernier. On va enfin finir d’en parler.»

Le cas est réglé, la F1 est à ­Montréal pour y rester. Jusqu’en 2029 tout au moins.

C’est comme si toutes les planètes étaient alignées pour Dumontier.

Outre ce fameux contrat entériné, ce Grand Prix disputé dimanche aura été une réussite sur toute la ligne: des batailles musclées sur la piste, la présence d’un pilote local qui a fait bondir son public et une ambiance ­fabuleuse perçue nulle part ailleurs.

Carte postale

Le promoteur a été béni du ciel, c’est le cas de le dire.

«Veut, veut pas, d’enchaîner ­Dumontier, la météo y a été pour beaucoup. Le temps est toujours une source d’inquiétude pour un promoteur. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit.»

La pluie des récentes semaines aura eu un effet bénéfique au circuit Gilles-Villeneuve. Elle a fait exploser la végétation.

«Les images aériennes pendant la course ont été spectaculaires, a précisé Dumontier. Le gazon vert, les arbres feuillus, l’eau qui entoure le site. C’était une véritable carte postale pour les téléspectateurs.

Ça vous donnait envie d’être sur place. Ça va aussi attirer d’autres touristes à venir découvrir Montréal.»

De quoi rendre Denis Coderre ­encore plus fier de sa ville.

Montréal a clairement démontré qu’elle représente une escale unique du grand cirque de la F1. Un incontournable qu’a su défendre son promoteur dans les temps les plus difficiles, pendant que sa contribution était souvent remise en question par le maire.

Du jamais-vu

Les dirigeants de l’entreprise ­Liberty Media – nouveau propriétaire de la F1 – ont rapidement réalisé que la discipline-reine du sport ­automobile a sa place à Montréal.

Rien ne leur faisait plus plaisir que de voir des tribunes bien garnies, même le vendredi, alors qu’elles sont à moitié vides le jour de la course à Shanghai, à Sotchi ou à Kuala Lumpur.

À n’en pas douter, Montréal avait un message clair à livrer. Le monde de la F1 ne peut pas s’en passer. Et l’inverse s’applique aussi. ­Montréal ne peut plus se passer de la F1.

On ne sait jamais ce qu’il va se produire au Grand Prix du Canada. C’est ce qui fait son charme.

Pensez à Fernando Alonso. Ce grand pilote que la F1 risque de perdre à la fin de la saison parce qu’il ne peut plus, faute de performance de sa McLaren, exprimer son talent.

Dans un geste aussi spectaculaire qu’inattendu, le double champion du monde, contraint à l’abandon à moins de trois tours de la fin, est allé, à sa sortie de voiture, à la rencontre des spectateurs massés dans la tribune 31 du circuit.

«Ce n’est qu’à Montréal que de telles choses se produisent», prétend Dumontier. On a toujours des ­surprises.»

Le promoteur a raison. Alonso n’aurait probablement pas posé un tel geste aussi spontané ailleurs dans le monde.

L’Espagnol a défié les consignes de sécurité en sachant qu’il n’y aurait aucune conséquence. Les amateurs ont fait preuve de respect et de civisme. Il n’y a pas eu de débordement.

Stroll a fait taire ses dénigreurs

Et il y a eu évidemment Lance Stroll. Oui, notre jeune pilote québécois à qui certains souhaitent des malheurs pour toutes sortes de ­raisons.

Or, tous ces dénigreurs de ce «fils à papa», comme ils le décrivent, se sont tus.

Avec Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Esteban Ocon, il aura animé le Grand Prix. Au grand bonheur de son public, qui n’avait pas eu l’occasion d’encourager l’un des siens ­depuis 11 ans.

Stroll s’est amusé, certes, mais il a surtout livré la marchandise, sachant que les attentes étaient élevées à son endroit. On l’a vu se mêler à des pilotes aguerris, tenir son bout, les défier comme il ne l’avait jamais fait depuis ses premiers tours de roue en F1.

Sa participation au Grand Prix du Canada et la récolte de ses premiers points en F1 ont fait le plus grand bien à son promoteur. Quand Stroll reviendra à pareille date l’an prochain, il aura acquis beaucoup ­d’expérience.

«Le téléphone ne dérougit pas depuis ce matin (lundi), a souligné ­Dumontier. Stroll y est pour quelque chose.»

Dumontier a dû attendre à novembre dernier pour amorcer la vente de ses billets. Ce n’est plus le cas. On pouvait déjà se les procurer au circuit pendant le week-end du Grand Prix.

«Nous sommes plus de six mois en avance. Que demander de mieux?» a-t-il conclu.