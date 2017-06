Marc-André Fleury reçoit les éloges du directeur général

Le professionnalisme affiché par le gardien québécois Marc-André Fleury a profondément ému l’entourage des Penguins de Pittsburgh, particulièrement le directeur général Jim Rutherford.

«Il est probablement le meilleur joueur d’équipe de tous les sports», a osé Rutherford, lors d’un point de presse accordé après le triomphe des Penguins lors de la finale de la coupe Stanley, dimanche soir.

Sans faire de remous, Fleury a dû céder son filet à Matt Murray lors du troisième match de la finale de conférence face aux Sénateurs d'Ottawa, après avoir été brillant lors des deux premiers tours.

Constamment mentionné dans les rumeurs de transaction, Fleury a également dû composer avec de nombreuses sources de distraction au cours de la saison. À moins d’un coup de théâtre, l’ancien premier choix au total de 2003 ne sera pas de retour dans la Ville de l’Acier.

Murray a vraisemblablement été identifié comme le gardien d’avenir de la formation, d’autant plus que les Penguins devront libérer de l’argent sous le plafond salarial pour s’assurer des services du défenseur Justin Schultz (joueur autonome avec compensation cet été). Et le repêchage d’expansion ne rend le scénario que plus probable.

«Il nous a soulevés à différents moments de la saison, a ajouté Rutherford, en parlant de Fleury. Il nous a transportés à travers deux tours de séries éliminatoires, puis il a donné les rênes à Murray. J’ai parlé au début de la saison de l’idée de garder les deux gardiens et ils se sont comportés exactement comme je l’espérais.»

Au total, en incluant la saison régulière et les séries éliminatoires, Fleury a participé à 806 matchs dans l’uniforme des Penguins. Il a aidé l’équipe à remporter trois fois la coupe Stanley.