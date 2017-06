Patrice Bernier : plus qu'un simple joueur

MONTRÉAL – Si Patrice Bernier est toujours en mesure d’aider la formation canadienne de soccer masculin sur le gazon, il est également d’une aide précieuse hors du terrain, alors qu’il est le joueur le plus expérimenté de cette jeune équipe.

Bernier en sera à son 54e match avec l’équipe nationale et la Gold Cup pourrait bien être la dernière fois que le capitaine de l’Impact de Montréal enfile le maillot rouge.

«C’est un nouveau défi. Je crois que vous avez remarqué avec l’Impact que j’adore les défis! Quand Octavio [Zambrano] m’a approché, j’aurais pu refuser et ça aurait probablement été mieux, mais l’équipe est dans un nouveau cycle et c’était un beau défi de créer une chimie et d’obtenir des résultats rapidement», a expliqué le joueur de 37 ans.

Plusieurs jeunes

Celui qui a annoncé que cette année allait être sa dernière avec l’Impact a bien raison lorsqu’il explique que l’équipe canadienne est dans un nouveau cycle.

Parmi les 23 joueurs sélectionnés, 12 ont 23 ans ou moins et six d’entre eux tenteront de faire leurs débuts internationaux.

C’est notamment le cas d’Alphonso Davies, qui à 16 ans participe à son premier camp avec l’équipe canadienne. Celui qui a tout récemment obtenu sa citoyenneté canadienne peut compter sur l’aide de Bernier, alors que les deux athlètes qui ont plus de 20 ans de différence partagent la même chambre.

«C’est un joueur qui a beaucoup de talent et de potentiel, mais qui commence. Dans son comportement, tu vois que c’est un adolescent et qu’il apprend à devenir professionnel. [...] Il aime bien dormir le matin et moi je me lève tôt, parce que j’ai des enfants. Mais ça me donne la chance de voir comment j’étais à cet âge. En même temps, il ne se pose pas trop de questions.»

«Dans le passé, j’étais habitué de connaître pas mal tout le monde avec qui je jouais. Mes derniers matchs internationaux n’ont pas très bien été, alors j’aimerais terminer sur une bonne note.»

Reste à voir si Bernier se retirera réellement à la fin de la saison, lui qui connaît beaucoup de succès cette année.