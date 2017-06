Rupture pour Érik Caouette du duo 2 Frères et sa femme Marie-Pier Arès

Depuis maintenant quelque temps déjà, les nouveaux mariés Érik Caouette et sa gérante, Marie-Pier Arès, ont pris des chemins différents.

Son attaché de presse, Martin Véronneau, a confirmé la rupture. «Oui, Érik et Marie-Pier ne sont plus en couple depuis quelques semaines. Puisqu’Érik est une personnalité publique, on comprend que ça allait se savoir éventuellement.»

Un mariage dans les Laurentides

C’est en août 2016 que le couple a convolé en justes noces, sept mois après la demande de fiançailles du musicien en janvier 2016. Mario Pelchat, Christian-Marc Gendron, Simon Morin et Steve Marin étaient parmi les célébrités qui se trouvaient dans l'assistance. La cérémonie a eu lieu à l’Esterel, un endroit prisé pour les mariages, situé dans les Laurentides.

La lune de miel fut toutefois de courte durée pour les amoureux, même si M. Veronneau nous assure que la paire reste en bons termes pour la suite. «Marie-Pier demeure la gérante du groupe et accompagnera les gars comme elle le faisait auparavant. Ils gardent un lien d’amitié malgré la séparation.»

Les succès s’enchainent

Érik Caouette et son frère, Sonny Caouette, sont très en demande depuis l’an dernier, leur premier album Nous autres ayant été certifié platine. Le duo de folk-rock québécois a également remporté deux prix ADISQ l’an dernier, l’un pour l’album de l’année (vote du public) et l’autre pour la catégorie groupe ou duo de l’année.