Un concert « en famille » pour Bernard Adamus

Fort de l’expérience acquise­­, au cours des dernières années, c’est un Bernard­­ Adamus confiant en ses moyens qui renouera avec la grande scène de la place des Festivals, mardi soir, dans le cadre des Francos.

«La dernière fois que j’ai fait cette grosse scène-là (en 2011), nous n’avions tellement pas d’expérience, a-t-il souligné, en entrevue. Nous étions tellement stressés. C’était pénible. À l’époque, je n’avais pas fait au-delà de mille spectacles comme c’est le cas aujourd’hui.»

Pour ces «retrouvailles», l’interprète de Hola les lolos sera entouré de ses musiciens de tournée (un saxophone et trois choristes se joindront à eux). La bande, qui présentera une version «pimpée» de son concert (il a atteint son «climax», nous a dit l’artiste), n’accueillera pas d’invités spéciaux, cette fois-ci.

«Avec le temps, j’ai remarqué que ce n’est pas toujours une bonne idée (...) Demain, nous allons donc faire ce que nous savons faire de mieux: présenter ce show-là.»

Ralentir

Après son passage aux Francos, Bernard Adamus poursuivra sa tournée tout en préparant un nouveau spectacle en formule trio qu’il offrira à compter du mois d’août.

«Je crois que ça va être un show plus tranquille, a-t-il dit. Nous allons faire presque juste des salles. Je dois avouer que je me suis écœuré des bars. J’en ai fait beaucoup et c’est assez.»

Quant à 2018, l’année sera principalement consacrée à l’enregistrement d’un quatrième album. Le musicien, qui aura 40 ans en décembre, compte profiter de l’occasion pour ralentir la cadence.

«Je vais faire une vingtaine de shows, mais ce sera comme une sabbatique, pour moi.»