Un medley avec Jason Roy-Leveillé fait le tour de la toile

Avec comme nom Les Brothers, le groupe de musique composé de Jason Roy-Leveillé, Dominic Dagenais, Maxime Desbiens Tremblay, Simon Morin, Jonny Arsenault fait bien des vagues sur les réseaux en ce moment.

Un succès viral

Alors qu’ils ont déjà quelques reprises de chansons diffusées sur YouTube à leur actif, c’est leur tout dernier «mashup» qui fait actuellement le tour de la toile. On peut y voir les 5 membres entonner de nombreux succès, incluant Move Like Jagger, Stayin’ Alive, Hollaback Girl, Uptown Funk et Aimes-tu la vie comme moi, pour ne nommer que celles-là.

La vidéo a déjà été vue près de 200 000 fois en moins de 48h et a même fait partie du topo culturel d’Annie-Soleil Proteau à Salut Bonjour Weekend.

Difficile de rester assis sur son siège en écoutant ce pot-pourri de chansons québécoises et internationales.

Pack Sac

En plus de pousser la chansonnette, Jason Roy-Leveillé planche en ce moment sur un projet de capsules web en lien avec le voyages, intitulées Pack-Sac. Vous pouvez suivre le tout sur les pages Facebook de Mirianne Brûlé et Jason Roy-Leveillé.