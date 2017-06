Vasek Pospisil avance aux Pays-Bas

Le Canadien Vasek Pospisil a remporté son match de premier tour au tournoi sur gazon de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, lundi.

Le Britanno-Colombien, 83e au monde, a pris la mesure du joueur local Tallon Griekspoor, détenteur d’un laissez-passer et 282e raquette mondiale, en deux manches de 7-5 et 6-1.

Pospisil a été solide au service, claquant cinq as et ne commettant aucune double faute. De plus, il n’a offert qu’une balle de bris à son adversaire, qui n’a pu en prendre avantage.

Précédemment, le Canadien a dû passer par la phase qualificative, où il a remporté ses deux matchs.

Au prochain tour, il croisera le fer avec l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov, 81e au classement de l’ATP, ou le Belge Steve Darcis, cinquième favori et 56e au monde.

Pospisil connaît de bons moments, lui qui a remporté récemment le tournoi Challenger de Busan, en Corée du Sud.