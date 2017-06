André Tourigny déménage à Ottawa

André Tourigny a remis sa démission en tant qu’entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour se joindre aux 67’s d’Ottawa, en Ontario.

Tourigny a précisément accepté, mardi, le rôle d’entraîneur-chef et de vice-président des opérations hockey chez les 67’s dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL).

«Ce fut l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière, a mentionné Tourigny, par voie de communiqué. Bien que je sois très heureux de retourner à la maison et de me retrouver avec une grande organisation, c’est très difficile de quitter les Mooseheads et ce groupe de joueurs talentueux. J’aimerais remercier les 67’s d’Ottawa et les Mooseheads de Halifax de rendre le tout possible.»

Tourigny n’aura passé qu’une année à Halifax, lui qui avait passé les trois années précédentes dans la Ligue nationale de hockey en tant qu’entraîneur adjoint de l’Avalanche du Colorado (2013-2015) et des Sénateurs d’Ottawa (2015-2016).

«Nous comprenons la chance unique qui lui a été offerte, soit d’être entraîneur à Ottawa et d’être réuni avec sa famille, a souligné le directeur général des Mooseheads, Cam Russell. Nous ne pourrions être plus satisfaits du travail qu’André a accompli la saison dernière.»