Bernard Adamus fait place comble aux FrancoFolies

MONTRÉAL – Des dizaines de milliers de fans ont répondu à l'invitation de Bernard Adamus pour passer une «Excellente soirée Sorel Soviet Saucisse», mardi soir, sur la Place des festivals, dans le cadre des FrancoFolies de Montréal.

En arrivant sur scène en débardeur noir, Bernard Adamus a pris le temps de boire une gorgée de sa bière et d'enlever ses chaussures, avant de prendre sa guitare et d'entreprendre «Le blues à GG», la même chanson qui ouvrait son dernier album, «Sorel Soviet So What».

Entouré de ses musiciens habituels, il avait aussi convié un saxo et trois choristes pour l'occasion. Il est ensuite allé puiser dans chacun de ses trois albums, enchaînant «Cauchemar de course», «La part du diable» et «Arrange-toi avec ça».

Le chanteur, qui fêtera ses 40 ans à la fin de l'année, s'est aussi amusé avec l'immense foule en faisant un semblant de chanson à répondre. Alors qu'il chantait les couplets, le public reprenait en choeur «Rue Ontario».

Même les chansons plus calmes de son répertoire, comme «Fulton Road» ou «Jolie blonde», ont réussi à trouver leur place dans ce spectacle en plein air, durant lequel le public a pas mal participé.

Toujours sans compromis et en toute simplicité, Bernard Adamus s'est adressé au public comme s'il était dans son salon avec des amis. Ça donne forcément lieu à des anecdotes croustillantes, qui ne peuvent pas forcément être reproduites dans un journal.

Le chanteur a égrené ses meilleures chansons comme «Les pros du rouleau», «La question à 100 piasses», «Entre ici pis chez vous» ou encore «Le scotch goûte le vent», sans oublier son excellente reprise de Jean Leloup, «Faire des enfants», le tout entrecoupé de shooters pris avec ses musiciens. Adamus s'est même mélangé dans l'ordre de ses chansons, faisant la dernière avant l'heure, ce qui l'a obligé à en faire d'autres qui n'étaient pas prévues.

Bien entendu, ses plus grands succès, comme «Y fait chaud» ou «Hola les lolos», ont été repris par toute la foule.

Tout au long de la soirée, le fond de scène a servi d'écran pour la projection d'animation, d'extraits de documentaires ou encore de scènes bucoliques de paysages.

Le seul bémol de cette «Excellente soirée» est que les paroles, qui sont un des points forts du répertoire d'Adamus, se perdaient souvent dans la foule. Mais une bonne partie du public semblait de toute façon les connaître par coeur.