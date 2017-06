Cuba retournera à Trois-Rivières

Dimanche, au terme de leur série de trois matchs à Ottawa, l’équipe nationale de Cuba devait se diriger vers le New Jersey.

Les protégés du gérant Roger Machado retourneront plutôt à Trois-Rivières pour y affronter les Aigles, lundi matin! Les Cubains et les Mauriciens ont déjà croisé le fer quatre fois la semaine dernière, Cuba remportant trois des quatre duels.

«Pour quelques raisons hors de notre contrôle, ça prendre plus de temps que prévu pour obtenir les visas (canadiens) pour les joueurs de la République dominicaine», a expliqué le commissaire de la CanAm Miles Wolff, qui occupait son siège habituel, mardi soir, au stade Canac.

«Question de ne pas courir de risques, nous avons jugé préférable que les Dominicains prolongent d’une journée leur séjour à Rockland pour y affronter les Boulders au lieu de courir le risque de canceller un match à Trois-Rivières», a ajouté Miles Wolff.

Surtout que pour ce match en matinée, dédié à une clientèle écolière, l’organisation trifluvienne aurait déjà vendu plus de 3 000 billets!

Désorganisation

Les rictus de Miles Wolff trahissaient une certaine impatience à l’endroit de cette sélection de l’île Hispanola, un groupe qui semble complètement désorganisé. Autant sur le terrain qu’à l’extérieur des lignes.

«À leur arrivée à New York (à bord de cinq vols différents), ils nous informés qu’ils avaient oublié leurs uniformes à la maison! Puis, quand ils ont quitté le stade de Sussex County, les joueurs ont oublié leur passeport au vestiaire! Nous avons dû mandater quelqu’un pour aller les récupérer et leur redonner au New Jersey afin qu’ils puissent se rendre au consulat canadien à New York», a déploré Miles Wolff.

Des réserves

Gestionnaire prudent, Wolff ne se lancera pas dans une aventure expansionniste à Cuba sans de solides garanties financières.

«Sur papier, c’est un projet emballant. Toutefois, on ignore quels seront les impacts de l’élection de Donald Trump sur les relations entre les États-Unis et Cuba. Puis, il existe encore des restrictions sur les déplacements vers Cuba (pour les salariés entre autres). Enfin, ça prendrait des commanditaires majeures pour éponger les dépenses supplémentaires», plaide l’ancien propriétaire des Capitales de Québec.