Du respect pour «Monsieur le Juge»

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge fait mal à la balle. C’est vraiment remarquable ce que ce géant de 6 pieds 7 pouces réussit à faire à sa première année complète avec les «Bombardiers du Bronx».

Ça fait longtemps que je n’ai pas vu un joueur comme lui dans le baseball majeur. Le genre d’athlète qui captive mon attention et qui me fait cesser toute activité pour ne pas manquer ses présences au bâton. Comme ancien joueur et analyste, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour les joueurs. Mais Judge est une bête. Une bête, dans le meilleur des sens.

En deux matchs ce week-end, «Monsieur le Juge» a frappé tour à tour la balle la plus rapide de la saison dans le baseball majeur (121,1 m/h) et le circuit le plus loin de la Ligue américaine (496 pieds). Avec ses performances, l’énorme voltigeur de droite démontre qu’il est présentement un grand parmi les grands et il n’a que 25 ans!

En bonne compagnie

Voici la liste des joueurs de 25 ans ou moins de l’histoire des Yankees à avoir frappé 20 circuits ou plus avant la pause du match des étoiles depuis 1933: Roger Maris (1960), Mickey Mantle (3 fois) Joe ­DiMaggio (1937) et Judge, cette saison.

C’est quand même quelque chose d’avoir son nom avec ces légendes. Le nom de Judge ­figure également sur la liste des Yankees à avoir réussi 21 circuits ou plus lors des 60 premiers matchs de la saison avec Alex Rodriguez (2007), Maris (1961) Mantle (1956) et Babe Ruth (6 fois).

L’an passé, lorsqu’on avait rappelé Judge des ligues mineures, il n’a pas connu beaucoup de succès, affichant une moyenne au bâton de ,179 avec 4 circuits en 84 présences et... 42 retraits au bâton!

Depuis jeter

Cette saison, c’est tout le contraire. Judge est le meneur de la ligue dans les catégories de la «triple couronne». Il est le meneur au chapitre de la moyenne avec ,344 ainsi que les circuits (21) et les points produits (47). Judge, qui ne montre aucun signe de ralentissement, est également parmi les favoris pour le titre de joueur le plus utile à son équipe en plus d’être le meneur au niveau du scrutin du match des étoiles.

Depuis la retraite de Derek ­Jeter, les Yankees étaient à la recherche d’une super vedette dans leur formation. D’énormes chaussures à remplir? Aucun problème: Judge chausse du 17...