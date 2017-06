Encore une fois, la ligne du centre

D’entrée de jeu, but refusé ou pas, la meilleure équipe a gagné.

Le meilleur joueur, Sidney Crosby, a su se manifester dans les moments stratégiques.

Le gardien recrue, Matthew Murray, a décroché une deuxième coupe ­Stanley alors qu’il est un candidat au trophée de la meilleure recrue de la saison 2016-2017, il faut le faire.

Et une autre constatation: la ligne du centre a encore une fois décidé de ­l’issue de la série.

Marc Bergevin peut toujours se lancer dans le jeu des comparaisons maintenant que l’on connaît le champion en titre et que le vice-champion est une équipe qui a profité largement de la tenue d’un ex-joueur du Canadien, P.K. Subban.

La saison a pris fin dimanche, maintenant, pour Bergevin et le Canadien, c’est le temps de retrouver la table à dessin.

L’équilibre des forces

Comment expliquer cette victoire de Penguins et comment peut-on effectuer des comparaisons avec les effectifs que l’on retrouve au centre Bell.

Les Penguins ont gagné en raison de l’équilibre des forces, parce qu’ils ont un jeune gardien qui risque de faire du bruit au cours des prochaines années, parce que Jim Rutherford, à son arrivée à Pittsburgh, a pris les bonnes décisions, des décisions réfléchies, des décisions en fonction des besoins de son organisation. Les Penguins ont gagné la coupe Stanley en fonction de la profondeur et aussi et surtout en raison de la détermination de chacun des patineurs.

Mais, le plus important, Sidney Crosby, que Mario Lemieux voit dans le groupe des cinq meilleurs patineurs de l’histoire, a été à son mieux lors des deux derniers matchs. Et parce ­qu’Evgeni Malkin a joué d’une façon inspirée dans la dernière rencontre.

On dira que la perte de Ryan ­Johansen et de Kevin Fiala amenuisé l’attaque des Predators. À cet égard, les Penguins ont franchi les quatre étapes des séries éliminatoires

sans leur général à la ligne bleue, ­Kristopher Letang.

Comparaison

Mais revenons au Canadien.

Si on se retrouve dans la salle de stratégies et qu’on compare les patineurs des deux formations, quelle conclusion en tire-t-on?

Chez les gardiens, Carey Price appartient à l’élite du circuit. Pas de problème de ce côté-là. Mais Matthew Murray vient de s’identifier.

Doit-on analyser les forces et les faiblesses avec ou sans Letang. Allons-y avec Letang, qui devrait être de retour en pleine forme l’an prochain. Le ­Canadien possède une défense dont le joueur pivot a 31 ans, qu’il est l’un des défenseurs les plus fiables de la ligue et qu’il exerce un impact important au sein de la formation. Rien à dire contre Shea Weber.

Les défenseurs des Penguins ont modifié la donne au cours des 60 derniers jours. Personne n’avait prévu un tel dénouement... bien au contraire. Avant chaque série, que ce soit contre Columbus, contre les Capitals, contre les Sénateurs, on en revenait constamment sur les interrogations que soulevaient les défenseurs des Penguins. Comment pourront-ils garder le rythme? Comment pourront-ils résister en sachant que plusieurs d’entre eux soignaient des blessures importantes tout en admettant qu’aucun n’avait les qualifications pour prétendre au trophée Norris. Et pourtant, leur formation a gagné les deux derniers matchs par jeu blanc.

Que peut-on ajouter de plus, si ce n’est que les Penguins, avec Letang à son mieux, comme je le notais, ont un léger avantage sur le Tricolore.

Puis, on n’a pas à extrapoler sur l’attaque. Le Canadien n’a pas encore de joueur de centre de premier plan identifié alors qu’à Pittsburgh, l’offensive s’appuie sur deux joueurs de centre exceptionnels.

Puis, on doit se tourner vers les décideurs. Mike Sullivan a été brillant dans les séries éliminatoires et son adjoint, Jacques Martin, a su composer avec une brigade défensive à vous donner la frousse à chaque match mais parvenant à garder le degré de compétition à un niveau inespéré. D’où l’importance d’un bon entraîneur des défenseurs. À cet égard, comment expliquer que PK Subban soit devenu plus discipliné sous les ordres de Phil Housley?

Et Jim Rutherford a fait la démonstration qu’on peut corriger des lacunes au sein d’une formation, qu’on peut donner de la profondeur à son organisation, qu’on peut réaliser des transactions en dépit du plafond salarial. Il suffit d’être clairvoyant, d’être audacieux et d’avoir un plan de rechange bien structuré.

Moins d’emphase sur les gardiens

Jadis, on mettait beaucoup d’emphase sur les gardiens pendant le tournoi printanier. C’est toujours le cas, à preuve la performance de Murray dans le dernier match, dimanche soir. Par contre, ce n’est plus le point le plus important.

C’est la ligne du centre qui démarque les équipes.

Bergevin n’a toujours pas rempli son mandat. Depuis son arrivée, il a été incapable de réaliser un coup spectaculaire.

Sans une ligne de centre solide et talentueuse, il n’y a aucune chance de réussite. Et, avec la parité de plus en plus présente, plusieurs formations sortant de l’ombre, une ligne du centre créative est devenue essentielle, certes pour améliorer les chances d’atteindre le podium, mais ça devient surtout une priorité en vue d’une qualification au tournoi printanier.

Y a-t-il vraiment d’autres options pour Bergevin?

Une semaine chargée

C’est parti. Marc-André Fleury a dit oui à Jim Rutherford et retire son privilège que lui conférait sa clause de non-échange. C’est Las Vegas. Sinon, on verra.

Les Sénateurs ont demandé à Dion Phaneuf d’accepter lui aussi de laisser de côté les privilèges attachés à son contrat. Ottawa veut s’assurer que Cody Ceci va demeurer avec l’équipe.

Et jusqu’à vendredi, plusieurs joueurs seront invités à modifier les conditions de leur embauche en raison de la séance de l’expansion. Plusieurs directeurs généraux tendront la perche.

Pourrait-on profiter de la situation pour engager de sérieuses discussions dans le but d’un transfert ­d’effectifs.

Il y a aussi la période accordée aux formations pour le rachat de contrats. Une pratique intéressante si on veut amenuiser la masse salariale ou ­encore si on se prépare à compléter une transaction majeure.

Comme je l’ai précisé au cours de la saison, les plus rusés gagneront à la loterie. Jim Rutherford, des Penguins, a visé juste. David Poile a également tiré au cœur de la cible. Deux décideurs qui ont pris des risques au cours des dernières années et les deux ont vu leur formation respective se livrer une chaude lutte en finale de la Coupe Stanley.

Le marché des transactions attirera une foule importante. Qui seront les acheteurs? Qui seront les vendeurs? Par exemple, Sami Kapanen est sur le marché. Est-ce que Jonathan Drouin changera d’adresse? Alex Killorn pourrait bien quitter Tampa.

Quelles sont les priorités de Marc Bergevin? On présume que Carey Price est la première. Et Alexander Radulov? Et Nathan Beaulieu? Et Alex Galchenyuk?