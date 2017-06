Éric Salvail passe de Énergie à Rouge FM

L’animateur du retour à Énergie, Éric Salvail, s’expatrie à Rouge Fm qui fait peau neuve avec un tout nouveau format musical.

La nouvelle a été annoncée en grande pompe au Centre Bell mardi midi et en simultanée sous forme de Facebook Live.

La rumeur courait déjà depuis plusieurs semaines et avait même été démentie par l’animateur en mai dernier.

«J’ai signé mon contrat de radio il y a quelques semaines avec Énergie. Notre show (Éric et les fantastiques) va super bien. On continue!», avait-il indiqué.

Le directeur du contenu à Énergie 94,3, Benoît Simard abondait aussi dans le même sens en précisant qu’il serait de retour à l’antenne d’Énergie «le 14 ou 21 août».

Pourtant, la rumeur s'avère et la nouvelle a été confirmée mardi. Éric et les fantastiques déménagent à Rouge FM.

«C’est toute une nouvelle qu’on vous apprend! Il y a des gens qui l’ont peut-être vu venir. Je suis très très heureux de ce nouveau défi-là d’aller animer le retour à la maison avec les fantastiques dès le 14 août», a annoncé l'animateur.

Éric Salvail poursuivra l'aventure à Rouge avec ses fantastiques, Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre Paquin, Virginie Fortin, Mariepier Morin, Mike Ward Stéphane Gendron, Dominic Paquet, Étienne Boulay et Phil Roy avec «la même formule et le même ton».

Un son «renouvelé»

La nouvelle mouture de Rouge FM misera sur un son «renouvelé» et de nouveaux animateurs. L’émission matinale sera désormais pilotée par Mélanie Maynard et Dominic Arpin. Les animateurs Julie Boulanger, Éric Nolin et Pierre-Marc Babin seront en charge de l’animation musicale en semaine à compter du mois d’août, avec un catalogue musical «complètement retravaillé».

Patricia Paquin animera les matins de week-end, Benoît Gagnon sera aussi en ondes les fins de semaine en journée. Autefois diffusé à Énergie, le décompte IHeartRadio animé par Patrick Langlois déménage aussi à Rouge FM les fins de semaine.

Du changement à venir à Énergie

Les changements qui s'opèrent à Rouge FM entraîneront certainement des changements importants à Énergie.

À Québec, l’émission réseau d’Éric Salvail, diffusée depuis août 2016, avait eu peine à tirer son épingle du jeu dans le marché compétitif de la Vieille-Capitale. La station Énergie pourrait donc profiter de l’exil de l’animateur vers Rouge pour présenter à nouveau une émission locale. La station Rouge FM de Québec diffusera toutefois l'émission.

D’ailleurs, la station mise déjà sur une émission diffusée en direct de Québec cet été, pilotée par Mike Gauthier, Marie-Élise Faucher et le journaliste Frédéric Audet.

–Plus de détails à venir...