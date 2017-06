Le film L’amour en tournage

Le film québécois L’amour, qui mettra en vedette Fanny Mallette, Paul Doucet, Pierre-Luc Lafontaine et Claude Despins, est présentement en tournage sur la Rive-Sud de Montréal. Troisième long métrage du cinéaste Marc Bisaillon (La vérité, La lâcheté), L’amour est un suspense psychologique qui raconte l’histoire d’un jeune homme en apparence doux et introverti qui commet un geste irréparable lors d’une visite chez son père, dans le Maine. Le tournage du film a débuté à Rimouski le 24 mai dernier et se poursuit sur la Rive-Sud de Montréal jusqu’au 22 juin. L’amour devrait prendre l’affiche en 2018.