Missions différentes

Les puristes peuvent être rassurés. La F1 va demeurer extrême, c’est sa raison d’être. Si elle a beau être disons un peu plus propre aujourd’hui, elle n’adoptera jamais la technologie du tout électrique

Ce mandat, c’est plutôt à la Formule électrique (FE) qu’il est confié, ce championnat parallèle qui ne sera donc jamais une menace pour la discipline-reine du sport automobile.

Cette série ne viendra pas remplacer la F1 un jour, a rappelé le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), dans une courte entrevue accordée mardi à des médias québécois.

Profitant de la tenue du Grand Prix du Canada la semaine dernière, pour prolonger son séjour à Montréal, Jean Todt était l’un des invités d’honneur du Sommet mondial de la mobilité durable (Movin’On), qui réunit des congressistes venus des quatre coins de la planète.

«Ce n’est pas le but de la FE de concurrencer la F1», a-t-il répété.

Progrès significatifs

Malgré les percées importantes réalisées dans l’électrification des véhicules, le jour est encore loin où la FE sera plus rapide que la F1.

Ce n’est pas demain, non plus, que l’on va pouvoir parcourir 1000 kilomètres avec une voiture électrique.

«La voiture électrique est encore limitée en autonomie et en temps de recharge, a poursuivi Todt, même si des progrès significatifs ont été réalisés au cours des dernières années.»

Le championnat de FE, dont la troisième saison connaîtra son dénouement à Montréal à la fin de juillet, se veut un véritable banc d’essai pour exploiter des énergies nouvelles.

C’est aussi une tribune de choix pour faire connaître la voiture électrique, «une excuse, pour reprendre les termes d’Alain Prost, cette légende de la F1 copropriétaire d’une écurie en FE, pour développer cette technologie».

N’empêche que le championnat de FE a permis de réaliser des percées importantes. En 2018-2019, à l’occasion de la cinquième saison de la série, la capacité des batteries aura doublé, espère-t-on.

Les pilotes n’auront plus à changer de voiture à la mi-course, comme c’est le cas actuellement. Depuis les premiers balbutiements de la série, les monoplaces ont gagné environ trois secondes au tour.

Les grands constructeurs attirés

Comme à une certaine époque en F1, les constructeurs automobiles sont fortement attirés par la FE.

«C’est sidérant, affirme Todt, de voir autant d’intérêt de leur part. On pense à Renault, Audi, Jaguar et plusieurs autres qui sont impliqués. BMW s’y engagera l’an prochain. Je suis confiant de voir un jour Ferrari leur emboîter le pas. On le souhaite.»

La voiture électrique est plutôt réservée au milieu urbain. C’est pour cette raison que les épreuves du Championnat de FE sont disputées au centre-ville comme à Montréal.

►Patrick Carpentier, porte-parole de la course à Montréal, prétend que l’événement va attirer une nouvelle clientèle cet été. «Je ne suis pas sûr que tu peux convertir un amateur de F1 à la FE, dit-il. Mais les gens seront curieux de venir voir ça pour la première fois. Avec la contribution d’evenko [qui en assurera la promotion], je suis convaincu qu’il y aura beaucoup d’ambiance sur le site.»