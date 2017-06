Rouge fm fait le plein d’Énergie

Après avoir remercié presque toutes ses têtes d’affiche en raison de mauvais sondages, Rouge fm se tourne vers Énergie – et Éric Salvail – pour amorcer une (autre) refonte majeure.

L’antenne a dévoilé mardi à Montréal sa grille automnale, qui comprendra deux émissions phares d’Énergie, sa station sœur chez Bell Média: Éric et les Fantastiques et Énergie le matin. La plupart des collaborateurs de Salvail participeront au déménagement, incluant Maripier Morin, Stéphane Gendron, Phil Roy et Mike Ward. Dominic Paquet et Étienne Boulay se joindront également au groupe.

Quant à Énergie le matin, le rendez-vous piloté par Dominic Arpin et Mélanie Maynard, il atterrira à Rouge le 14 août, mais sans Jonathan Roberge. Gageons que l’émission changera aussi de nom.

Qui viendra boucher les trous à Énergie après cet exode massif? «Des annonces seront faites sous peu», nous répond-on.

«C’était évident que Salvail devait s’en aller à Rouge, indique le directeur des contenus d’Énergie, Benoit Simard. Éric et les Fantastiques attirent un public composé à 66 % de femmes... et l’antenne féminine chez Bell Média, c’est Rouge.»

Son contrat déjà signé avec Énergie, Éric Salvail a initialement refusé de migrer vers Rouge. Mais après s’être fait expliquer le remodelage du son de l’antenne (toujours pop, mais plus actuel et jeune), le populaire animateur a changé d’idée. «Ce n’est pas la première fois que je change de chaîne. Je l’ai fait à la télé et ça m’a bien servi, rappelle le principal intéressé. C’est un défi de partir pour une station qui n’est pas en super forme. On va rebâtir en équipe.»

Sondages difficiles

La précédente restructuration de Rouge remontait à 2011, quand la chaîne avait abandonné le nom de RockDétente, histoire de chasser sa réputation de «cité rock matante». Cette métamorphose ne lui a toutefois jamais permis de dominer sa principale rivale, Rythme FM. Selon le plus récent coup de sonde de Numéris, les parts de marché de Rouge affichaient 7,3 % (loin derrière les 14,5 % de Rythme) à Montréal au printemps, en forte baisse par rapport à 2016.

Devant une telle érosion, Bell Média a non seulement renvoyé Brigitte Simard, la directrice des programmes de Rouge, mais ses animateurs, à commencer par Isabelle Racicot, Alex Perron, Brigitte Lafleur et Julie Du Page. Quant à Marie-Claude Barrette, elle avait déjà annoncé son intention de quitter Contact.

Seuls Éric Nolin, Pierre-Marc Babin et Patricia Paquin ont été épargnés. Dès la rentrée, ils seront épaulés par Patrick Langlois, Benoît Gagnon et Julie Boulanger.