Un point qui fait du bien

On peut dire que le point ramené de Kansas City le week-end dernier a fait grand bien chez l’Impact.

«On a essayé de rester très solidaires et soudés dans notre temps faible et notre temps faible a duré très longtemps en première mi-temps.»

Il faut dire que l’Impact essayait un nouveau schéma à cinq arrières et que celui-ci s’est finalement avéré efficace.

«Avec cinq joueurs à l’arrière et à l’étranger, il leur était difficile de pénétrer [notre surface], c’était très frustrant pour eux», a lancé Chris Duvall.»

«Je ne me souviens pas d’une seule chance, mis à part leur but et c’est arrivé parce qu’on les a forcés à jouer à partir des arrières centraux.»