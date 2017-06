Un talent rare à 14 ans

Retraité du circuit de l’ATP en 2000, Laverdière est en charge du programme sports-études à Lévis depuis 2002. En incluant son engagement scolaire, des cliniques qu’il donne et l’académie qui porte son nom, il voit bon an mal an de 2000 à 3000 jeunes raquettes s’exécuter. Pour lui, le potentiel de Maxime St-Hilaire ne fait aucun doute.

«Je veux devenir joueur professionnel de tennis et je travaille fort pour y arriver. Je joue beaucoup aux niveaux québécois et canadien. L’Europe me permet de vivre une expérience internationale et de voir d’autres joueurs avec différents styles», a-t-il fait remarquer.