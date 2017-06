Une femme de caractère

«Ça ferait plus beau 20»

À sa 19e participation au Tour de Beauce, Bruno Langlois en est-il à sa dernière présence sur les routes beauceronnes?

La 32e édition du Tour de Beauce prendra son envol, ce matin, avec la présence de 15 formations, dont Holowesko/Citadel, Rally Cycling et United Healthcare qui occupent les trois premiers échelons au classement de l’America Tour.

«C’est poche le chiffre 19, ça ferait plus beau 20, a illustré le capitaine de la formation Garneau-Québecor. On verra après la saison, mais je me sens en forme. Je voulais porter le maillot de champion canadien sur route avec panache et je me suis entraîné en conséquence pour ne pas mal paraître.»

Vainqueur d’une seule étape en Beauce, soit la dernière en 2012, le coureur de 38 ans ne se berce pas d’illusions pour le classement général, mais il caresse l’espoir de répéter son exploit ou de monter sur le podium. «Il y a de plus gros clients qu’au Saguenay et le calibre ne sera pas le même, mais j’ai les jambes pour serrer la vis, a-t-il imagé. Je vais aborder chaque étape comme une course d’un jour et je vise une victoire d’étape. Je veux être agressif et montrer mon maillot de champion canadien à l’avant du peloton.»

Objet de fierté

Objet de fierté, le maillot de champion canadien comporte aussi un inconvénient. «C’est comme si j’avais une pancarte dans le dos et on ne me laissera pas partir dans l’échappée sans réagir. À Saguenay, je ne portais pas mon maillot lors d’un critérium et j’ai pu glisser dans une échappée. Les coureurs ont eu besoin de cinq ou six tours avant de réaliser que c’était moi.»