Une fête le lendemain de la Saint-Jean

Financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du 150e du Canada, Constellation francophone réunira des artistes qui chantent en français de tout le pays. Outre Breau, Janvier et Lambert, on verra les Québécois Alexandre Désilets, Marie-Josée Lord, Florent Vollant, Mara Tremblay et Paul Daraîche. Du reste du pays, on pourra entendre Shawn Jobin (Saskatchewan), Emilie-Claire Barlow (Ontario), Paul Cournoyer (Alberta) et Pierre Guitard (Nouveau-Brunswick).