[VIDÉO] Topsicle Cinéma: les 11 meilleures morts de Sean Bean

Sean Bean est un acteur talentueux. Il s’est autant distingué au sein de la distribution de Game Of Thrones (Ned Stark, c’était lui) qu’au sein de l’équipage de la trilogie The Lord Of The Rings (il interprétait Boromir).



C’est aussi quelqu’un d’incroyablement malchanceux à en croire ces choix de rôles.



Pour une raison qu’on ignore (un sens de l’humour lugubre? un fétiche nébuleux?), la plupart des personnages interprétés par Bean meurent dans d’affreuses souffrances ou des circonstances un brin loufoques.



D’où la capsule Topscile Cinéma d’aujourd’hui! Bon visionnement!