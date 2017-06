[VIDÉOS] Les 15 plus longs circuits de la saison

Le jeune prodige des Yankees, Aaron Judge, a catapulté le plus long circuit de la saison, dimanche.

Cette claque, qui a parcouru une distance estimée de 496 pieds, nous semble un moment opportun pour vous présenter, en images, les plus longs circuits frappés dans le baseball majeur depuis le mois d'avril.

Existe-t-il un plus beau bruit, tous sports confondus, que celui d'un bâton qui propulse violemment une balle par-dessus la clôture?

Les données utilisées dans ce texte sont celles d'ESPN Home Run Tracker.

15 - Hanley Ramirez - (Red Sox) - 463 pieds

Your browser does not support iframes.

14 - Brett Eibner - (Dodgers) - 464 pieds

Your browser does not support iframes.

13 - Travis Shaw (Brewers) - 465 pieds

12 - Giancarlo Stanton (Marlins) - 465 pieds

Your browser does not support iframes.

11 - Kris Bryant (Cubs) - 465 pieds

Your browser does not support iframes.

10 - Manny Machado (Orioles) - 466 pieds

Your browser does not support iframes.

9 - Brandon Moss (Kansas City) - 466 pieds

Your browser does not support iframes.

8 - Marcell Ozuna (Marlins) - 467 pieds

Aim for the back wall, right?



Marcell Ozuna smashes a 468-foot blast, his longest HR of the #Statcast era. https://t.co/GB1y3tcsc0 pic.twitter.com/G76hOUDbzv — #Statcast (@statcast) 4 mai 2017

7 - George Springer (Astros) - 467 pieds

Your browser does not support iframes.

6 - Jake Lamb (Diamondbacks) - 468 pieds

5 - Paul Goldschmidt (Diamondbacks) - 468 pieds

Your browser does not support iframes.

4 - Eric Hosmer - (Royals) - 469 pieds

Your browser does not support iframes.

3- Jorge Soler - (Royals) - 470 pieds

2- Chad Pinder - (Athletics) - 483 pieds

Pinder smashes longest homer of season Chad Pinder crushes a 483-foot monster home run off Red Sox pitcher Ramirez pic.twitter.com/bvOB6L7YiQ — Matt Lisle (@CoachLisle) 21 mai 2017

1- Aaron Judge - (Yankees) - 496 pieds