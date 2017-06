Boîte à surprises

Artiste toujours très créatif, Pierre Lapointe présentait sa nouvelle conception éphémère, mercredi, à la Maison symphonique, dans le cadre des FrancoFolies. Son Amours, délices et orgues se voulait un mélange de musique, monologues, design et danse. Une proposition audacieuse et très éclectique qui s’est malheureusement avérée rebutante par moments.

Le design

Pierre Lapointe a fait appel à la designer Matali Crasset pour cette nouvelle création. La Française, appuyée par des étudiants en design de l’UQAM, a disposé plusieurs objets hexagonaux sur scène et dans les airs. Cette scénographie nous donnait davantage l’impression d’être au Musée des beaux-arts plutôt qu’à la Maison symphonique. Un choix tout à fait en phase avec Pierre Lapointe, lorsqu’on connaît sa passion pour les arts visuels.

Les chansons

À leur entrée dans la salle, les spectateurs se sont fait remettre un programme présentant les chansons du spectacle. Mais dès l’ouverture, on s’est rendu compte que Pierre Lapointe ne respecterait pas l’ordre établi. À travers les nombreux monologues du spectacle, le chanteur a notamment offert sa nouvelle pièce, La science du cœur, L’étrange route des amoureux, La plus belle des maisons, La sexualité et la toujours superbe Tel un seul homme. Même si l’on savait à l’avance que ce nouveau concert allait contenir 50 % de monologues et 50 % de chansons, on aurait préféré entendre Pierre Lapointe faire davantage ce qu’il sait faire de mieux: chanter.

La mise en scène

On peut dire que la mise en scène conçue par Sophie Cadieux était loin d’être linéaire et prévisible. Dans ce spectacle, on avait souvent l’impression d’être dans une répétition. Avant même que le concert ne commence, Pierre Lapointe a fait son entrée sur scène, avec ses collaborateurs, lumières allumées. Durant 90 minutes, la proposition est partie dans tous les sens. On peinait parfois à y trouver notre compte tant le rythme de la soirée était constamment cassé. Un spectacle définitivement pour public averti.

Les monologues

C’était le principal défi de Pierre Lapointe dans ce nouveau spectacle. Dans de longs monologues, signés Étienne Lepage, dont certains frisaient parfois les 10 minutes, Pierre Lapointe s’est montré très convaincant et même comique. Dans un segment plus sérieux, le chanteur a aussi parlé d’homosexualité, en mentionnant la tuerie à Orlando et les camps de concentration en Tchétchénie. «Plus que jamais aujourd’hui, quand on est différents, il faut le dire haut et fort. Car les imbéciles sont très nombreux.»

La danse

En plus des chansons et des monologues, Pierre Lapointe s’est adonné à quelques pas de danse, en compagnie de Frédérick Gravel. L’un des meilleurs moments du spectacle est survenu lorsque les deux artistes ont dansé après que Lapointe eut raconté une anecdote embarrassante (vraie ou fausse?) survenue dans la maison de Jay Z et Beyoncé. Plus loin, les collaborateurs de Lapointe l’ont rejoint pour danser sur l’air de Fier d’être gay, une adaptation française de Glad to Be Gay, de Tom Robinson.

Le verdict

Que penser de ce nouveau spectacle pour le moins original de Pierre Lapointe? Que l’artiste ne manque assurément pas de talent et de confiance. On aimerait même le voir dans un autre projet théâtral en tant que comédien, car il s’est montré en pleine possession de ses moyens lors des monologues. Cela dit, cette proposition aux FrancoFolies, bien qu’elle renfermait plusieurs excellents moments, s’est avérée plutôt touffue et inégale, avec diverses longueurs. On aurait grandement préféré y voir plus de segments musicaux, comme la finale du concert (avec l’excellente La science du cœur) et le rappel intimiste avec tous les collaborateurs sur scène. Pierre Lapointe a pris un risque avec ce spectacle et même s’il n’a pas frappé de coup de circuit, on ne peut que saluer son audace.