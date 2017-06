Concert dansant avec des amis chanteurs

Plus d’un an après la sortie de son premier album solo, Laurence Nerbonne surfe encore sur la vague de XO. Jeudi soir, aux FrancoFolies, l’auteure-compositrice présentera la version Deluxe de ce disque avec différents invités.

«Je reçois plein d’amis sur la scène avec moi, dit-elle au Journal. C’est un peu un pied de nez pour faire rire. Il y a «Jean-Pierre Ferland et ses belles», je trouvais ça comique de faire «Laurence Nerbonne et ses “bros” (frères)». Je serai accompagnée de Yann Perreau, Rymz, Shash’u, Jason Bajada et Larry Kidd.»

C’est en avril dernier, quelques jours après avoir remporté le Juno de l’album francophone de l’année, que Laurence Nerbonne a lancé XO Deluxe. «Cette nouvelle version donne un tout autre aspect au show, qui est plus dansant, plus party», dit-elle.

Sorti en mars 2016, XO a reçu un très bel accueil. «Je ne pouvais pas demander mieux, dit l’ancienne chanteuse du groupe Hotel Morphée. Je ne m’attendais pas du tout à ça et je suis super reconnaissante de la réception. C'est tellement dur de faire de l’art et de croire en soi. Je suis toujours un peu dans le doute. D’avoir tout ça me pousse à continuer. Ça me dit que je suis à la bonne place.»