Défenseurs: un style de jeu plus abrasif

Avec Daniel Lovitz, Kyle Fisher, Laurent Ciman, Victor Cabrera, Hassoun Camara, Chris Duvall et Wandrille Lefèvre, on compte sur une unité qui n’a pas froid aux yeux.

«Ça serait bien qu’on nous reconnaisse pour ça, a reconnu Lovitz. On va continuer de garder le ballon en dehors du but et de faire ce qu’on fait bien.»

Samedi dernier, Biello a tenté l’expérience à cinq défenseurs avec succès et on a poursuivi le travail sur ce schéma, hier. «C’est un schéma qu’on veut ajuster et qui se prêtait bien au jeu à Kansas City et je pense que ça s’est bien passé», a résumé Lovitz.