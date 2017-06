Des présents qui rendront papa heureux

De nombreuses familles se réuniront dimanche pour célébrer la fête des Pères. Je vous présente aujourd’hui certains cadeaux qui réjouiraient à coup sûr le paternel qui aime la chasse et la pêche.

En tout confort Courtoisie

Il n’y a rien de plus exaspérant que de porter un imperméable lors d’une activité de prélèvement, puis de réaliser, à la suite d’une averse, qu’il ne vous garde pas au sec. Depuis son lancement, il y a quelques années, l’ensemble de pluie qui respire et qui est totalement étanche, le Pilot de Frogg Toggs, a réellement fait ses preuves. Les concepteurs ont eu la brillante idée d’ajouter une fermeture éclair supplémentaire qui permet d’incorporer une doublure interne. Le Pilot II permettra à l’amateur de combattre efficacement la mauvaise température. La salopette, qui monte jusqu’au milieu du dos, offre toujours la protection souhaitée. www.froggtoggs.com

Ça mord Courtoisie

ou l’homme que vous voulez rendre heureux est un amateur de pêche au doré ou à la truite grise, il aimera certainement que vous lui remettiez un ensemble composé de six dandinettes munies de poils de chevreuils et de crystal flash. Ces réalisations artisanales des Créations CPF, de Mont-Laurier, dont la tête de jig est profilée comme celle d’un mené, sauront plaire aux jiggeux. Elles sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs pour répondre aux différents besoins des manieurs de canne.

facebook.com/lescreationscpf/

Pour Gourmet Courtoisie

Pour égayer le quotidien d’un chef cuisinier en herbe, pensez au Bradley Smart Smoker. Ce fumoir haut de gamme en acier inoxydable fonctionne avec l’application ISMOKE sur un téléphone intelligent iOS ou Android. Cette dernière lui permettra d’alimenter et de gérer la température à distance avec la connexion Bluetooth. Entièrement automatisé, une fois qu’il est approvisionné, il exposera les aliments à la fumée jusqu’à une période de neuf heures. L’écran tactile permet de tout contrôler, même la quantité de fumée désirée pour un fumage à chaud ou à froid. Deux sondes surveillent constamment la température des denrées. www.bradleysmoker.fr/

Transvider Courtoisie

Tous les gens qui côtoient la nature doivent à un moment ou à un autre transférer des liquides. Que ce soit pour verser de l’essence dans le VTT, le bateau, la scie mécanique ou le camion, pour vider l’eau accumulée dans la chaloupe ou le canot à la suite d’une pluie diluvienne, pour remplir des bidons d’eau potable ou le réservoir de la douche ou autres tâches du genre, il est évident que papa aimerait pouvoir compter sur une pompe portative qui ne pèse que 215 grammes comme la Pocket Pump. Cet outil, très abordable, fonctionne avec deux piles D et il propose un débit pouvant atteindre dix litres à la minute. Ddrpleinair.com

Entre deux eaux Courtoisie

Lorsque l’été s’installe pour de bon et que les eaux deviennent plus chaudes, plusieurs espèces s’enfoncent plus profondément et elles sont alors plus difficiles à cibler et à attraper. Pour une somme d’environ 100 $, vous pourriez grandement aider un homme qui ne capture pas les truites grises et mouchetées, les mouchetées, etc., qui le font rêver depuis longtemps, en lui offrant un downrigger ultraportatif comme le Laketroller no 1071. Cet appareil est doté de 33 verges de câble d’acier résistant, d’un frein facile à ajuster, d’une poignée qui permet une récupération de 30 cm par tour, d’un support d’installation, d’un déclencheur, etc. scotty.com/

Bien en place Courtoisie

Les pêcheurs, les plaisanciers, les chasseurs et les adeptes de plein air portent régulièrement des lunettes de vue ou de soleil. Ces verres d’appoint ou de protection sont habituellement assez dispendieux et l’on ne veut surtout pas les perdre ou les voir se briser. La compagnie Cablz.ca vient de lancer des nouvelles sangles de rétention qui sécuriseront et maintiendront votre investissement en place sur votre nez. Une fois installé sur les embouts caoutchoutés, le cordon Zipz se positionne et se referme avec un simple mouvement de va-et-vient. Celui que vous souhaitez gâter pourra effectuer des déplacements motorisés à haute vitesse ou se pencher sans crainte.

Plein le dos Courtoisie

Un havresac de chasse de piètre qualité peut s’avérer très pénible à porter et même occasionner des blessures. Offrez un sac à dos confortable et parfaitement ajustable comme le Superday de Badlands à l’adepte que vous chérissez. Ce modèle enveloppant, avec ceinture ventrale de soutien, est pourvu de cinq lanières de compression pour sac de couchage et vêtements, de six pochettes de rangement et d’une garantie à vie inconditionnelle. On peut l’équiper encore plus en ajoutant un sac d’hydratation de deux litres ainsi qu’une courroie de transport pour arme à feu, arc ou arbalète. Sa capacité de chargement est de 1440 po³. www.badlandspacks.com

Innovateur Courtoisie

Si votre pêcheur préféré aime se servir d’un moulinet à bouton-poussoir pour taquiner les poissons qui le font rêver, il sera ravi de recevoir en cadeau le Bullet de Zebco. Ce produit s’est démarqué dans cette catégorie grâce à ses neuf roulements à billes, son boîtier solide en métal, une impressionnante vitesse de récupération de 74 cm (29 po) par tour de manivelle, une bobine repensée qui oscille et élimine les entremêlements, des pignons de retenue de fil haut de gamme, une poignée ergonomique, un frein offrant plus de 8,2 kg (18 lb) de pression, etc. Ce qui lui plaira encore plus, c’est la distance des lancers qu’il pourra effectuer avec ce dernier. www.zebco.com

Du panache Courtoisie

Deux entrepreneurs des Laurentides ont lancé une compagnie qui se spécialise dans la production de boxeurs ornés d’un panache qui sont fabriqués avec des fibres de bambou. Cette plante, naturellement hypoallergénique, une fois convertie en tissu, a la particularité d’être l’un des matériaux les plus perméables à l’air sur le marché. Il expulse la sueur en l’évaporant. Les sous-vêtements en bambou de Faded Underwear tiendront l’être aimé bien au chaud et au sec lors de ses activités extérieures. Ils ont également des capacités antibactériennes qui aident à éviter les odeurs! Ils sont en vente dans les magasins chasse et pêche ou via fadedunderwear.com/

À distance Courtoisie

Que ce soit à l’arc, à l’arbalète ou à la carabine, il est beaucoup plus difficile de faire mouche si l’on n’a aucune idée de la distance qui nous sépare du gibier visé. Le nouveau télémètre laser Monarch 7i VR de Nikon est idéal pour la chasse à longue portée ou sur les cibles de petite taille. Il est équipé d’un monoculaire 6x de haute qualité et de la technologie VR qui réduit de 80 % les vibrations de l’image dans le viseur provoquées par les mouvements de la main. La fonction «priorité à la cible» permet de mesurer le sujet le plus proche ou le plus lointain en cas de chevauchement. Le boîtier est ergonomique, étanche et antibuée. http://fr.nikon.ca/