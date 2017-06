Gourde vise un premier contrat

L’attaquant Yanni Gourde a connu la plus longue saison de sa carrière, mais possiblement celle qui l’aura le plus rapproché de son rêve de jouer de façon régulière dans la LNH. Agent libre sans restriction le 1er juillet, Gourde espère avoir prouvé aux équipes de la LNH qu’il a ce qu’il faut pour obtenir un contrat à un volet dans le circuit Bettman.

Gourde et le Crunch de Syracuse se sont inclinés 4-3 mardi soir face aux Griffins de Grand Rapids pour échapper la Coupe Calder en six parties.

Et l’attaquant natif de Saint-Narcisse a été l’une des raisons des succès du Crunch lors des séries éliminatoires. Il a conclu la danse printanière au deuxième rang des pointeurs du circuit avec 27 points en 22 parties, un seul derrière son coéquipier Cory Conacher.

DÉFAITE AMÈRE

Cette défaite mettait ainsi fin à une longue, très longue saison où il aura joué un total de 98 parties, dont 20 avec le Lightning de Tampa Bay.

«Je suis encore un peu amer, car c’est encore frais, a-t-il reconnu lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, mercredi matin. On a tellement travaillé fort dans les séries et notre équipe s’est vraiment rassemblée. C’est ce qui a fait notre force. C’est décevant de ne pas avoir pu ramener le trophée à Syracuse.»

Même s’il n’est toujours âgé que de 25 ans, Gourde sera libre comme l’air le 1er juillet prochain s’il ne s’entend pas, d’ici là, avec le Lightning.

L’attaquant aura plusieurs options devant lui. S’il ne s’entend pas avec le Lightning, il aura le loisir d’écouter les offres des 30 autres formations de la LNH à partir du 1er juillet.

UN JOUR À LA FOIS

«Je ne sais pas ce qui va se passer. On va écouter les offres et ce qui va se passer. Pour être franc, c’est encore de bonne heure pour savoir ce qui va se passer. Je n’ai pas planifié ça, ce que je planifiais était de jouer un match sept ce soir. Malheureusement, ça n’a pas marché comme ça. On va y aller un jour à la fois. J’espère avoir travaillé assez fort et fait mes preuves cette année pour avoir des offres intéressantes. C’est sûr que mon but est d’avoir un contrat à un volet.»

Gourde passera l’été à Québec où il s’entraînera en vue de la prochaine saison. Mais avant de mettre le cap sur la vieille capitale, il prendra quelques jours de vacances bien mérités.

Une chance en or pour 25 joueurs

L’entrée en scène de Las Vegas permettra à 25 nouveaux joueurs d’obtenir une chance dans la Ligue nationale de hockey et Yanni Gourde pourrait faire partie de ceux qui en profiteront.

C’est que les options seront grandes pour le hockeyeur québécois. Le fait que le Lightning pourrait perdre un attaquant lors du repêchage d’expansion pourrait ouvrir la porte à Gourde dans la grande ligue l’an prochain.

Toutefois, il pourrait également s’entendre directement avec les Golden Knights qui profiteront d’une période de négociations exclusives avec les joueurs autonomes à partir du moment où les listes de protection seront envoyées, jusqu’à la fin du repêchage d’expansion, le 21 juin.

Vegas pourrait également réclamer Gourde lors du repêchage pour ensuite négocier avec lui jusqu’au 1er juillet. «On en parlait, mais sans vraiment se demander si on serait réclamé ou non lors du repêchage d’expansion, a-t-il raconté en parlant de ses coéquipiers du Crunch de Syracuse. On en parle parce que les gars sont excités que ça crée 25 nouveaux jobs dans la LNH. C’est ça qui est excitant, car tout le monde espère avoir sa chance d’obtenir un contrat à un volet.»

DU RESPECT

D’ailleurs, que certains observateurs estiment que Gourde serait un choix logique pour les Golden Knights témoigne de la crédibilité que la dernière saison lui a procurée. «J’essaie toujours de jouer du mieux que je peux. Ce n’est pas ma première bonne saison, mais c’est sûr que les quelques matchs à Tampa m’ont donné de la visibilité. Je suis retourné dans la Ligue américaine avec beaucoup de confiance et ç’a paru dans les séries. Les stats montrent que j’ai eu d’excellentes séries. Je ne sais pas, toutefois, si c’est cette saison qui m’a fait découvrir. C’est plutôt mon travail acharné année après année. Toutefois, la visibilité cette année me permettra peut-être d’avoir une chance dans le futur.»